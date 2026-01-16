El uruguayo Martín Satriano refuerza el ataque del Getafe

El Getafe CF anunció este viernes la contratación del delantero uruguayo Martín Satriano en calidad de cedido y procedente del Olympique de Lyon, refuerzo para la parcela ofensiva azulona con opción de compra.

"Martín Satriano se convierte en el primer refuerzo invernal del Getafe CF. El uruguayo, delantero centro de 24 años, se incorpora a la escuadra azulona como cedido con opción de compra", anunció el conjunto madrileño en un comunicado.

El equipo de José Bordalás, lastrado por las bajas y una plantilla corta, se hizo con un primer refuerzo de cara a la segunda parte de la temporada en LaLiga EA Sports. Satriano se formó en las categorías inferiores del Inter de Milán, llegando a debutar con el primer equipo en la Serie A en la 21/22.

El atacante ha contado con mucho protagonismo en la máxima categoría italiana y en la Ligue 1, jugando para Stade Brestois, Empoli, Lens y el Olympique de Lyon, club del que llega al sur de Madrid tras anotar en esta campaña tres goles, uno de ellos en la Liga Europa.