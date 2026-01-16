EEUU y Japón reafirman su "inquebrantable" alianza y apuestan por aumentar sus "capacidades de disuasión"

Shinjiro Koizumi, ministro de Defensa de Japón, minimizó preocupaciones sobre una eventual disminución del respaldo estadounidense tras reunirse con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Pentágono. En ese contexto, Koizumi subrayó que la actual administración encabezada por el presidente Donald Trump mantiene su compromiso con la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico. Según publicó la agencia de noticias Kiodo, ambos gobiernos reafirmaron la solidez de su alianza y acordaron que continuarán trabajando juntos para fortalecer sus capacidades de disuasión ante la creciente tensión en la región.

El medio Kiodo detalló que la cooperación militar fue uno de los puntos principales del encuentro, en el que altos funcionarios estadounidenses y japoneses dieron luz verde a un aumento de la presencia militar en las islas Nansei, entre las que destaca Okinawa. Según consignó Kiodo, se planifica la realización de más ejercicios militares conjuntos en esa área estratégica del Indo-Pacífico y la intensificación de la cooperación industrial ligada a la defensa.

En las declaraciones recogidas por Kiodo, Koizumi puntualizó: “Confirmamos que la alianza entre las partes sigue siendo completamente inquebrantable y que los dos países continúan cooperando”. De acuerdo con el reporte de la misma fuente, el ministro japonés sugirió mejorar los canales de comunicación y coordinación respecto a los ejercicios militares y la colaboración industrial. Adicionalmente, ambos representantes coincidieron en la intención de perfeccionar los contactos bilaterales sobre estos asuntos para hacer frente a los desafíos regionales.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, remarcó la importancia de fortalecer la postura de las fuerzas estadounidenses en la región indo-pacífica y, para cumplir ese objetivo, propuso la realización de ejercicios “realistas” en colaboración con Japón. “Hablamos de que América va primero, sí, pero esto no significa que estemos solos. Significa que nuestros amigos están con nosotros. Y así es como vamos a llevar la paz a todo el mundo, aquí en nuestro hemisferio y en los demás”, sostuvo Hegseth, de acuerdo con las declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kiodo.

La decisión de incrementar la actividad militar conjunta y el posicionamiento en las islas Nansei responde a la percepción de un entorno de seguridad cada vez más volátil en el Indo-Pacífico, destacó Kiodo. Las partes vincularon este refuerzo al aumento de las tensiones regionales, en particular por la política de China en esa zona. Los funcionarios de ambos países indicaron que el fortalecimiento de la cooperación y la disuasión conjunta pretende garantizar la estabilidad y disuadir posibles incidentes que pudieran poner en riesgo el statu quo regional.

Además de consolidar la relación bilateral en materia militar, las autoridades expresaron la intención de avanzar en proyectos compartidos dentro de las cadenas industriales militares, según señaló la agencia Kiodo. Ambas delegaciones identificaron áreas de interés común para mejorar la interoperabilidad y compartir recursos, apuntando a una respuesta coordinada frente a escenarios de crisis.

El tema de la estabilidad regional y la garantía de apoyo recíproco figuró de forma central en las declaraciones públicas tras la reunión. Tal como publicó la agencia de noticias Kiodo, Koizumi y Hegseth manifestaron que la cooperación entre Estados Unidos y Japón constituye un elemento indispensable para la arquitectura de seguridad en el Indo-Pacífico, y enfatizaron que cualquier adversidad sería afrontada de manera conjunta.