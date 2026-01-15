Wikipedia celebra su 25 aniversario con una dedicatoria especial a sus editores más destacados

La irrupción de la inteligencia artificial ha colocado en el centro del debate el valor del aporte humano en la generación y organización del conocimiento. En este contexto, Wikipedia decidió homenajear a los editores que, durante 25 años, sostuvieron el crecimiento y la calidad de la mayor enciclopedia digital del mundo. Según consignó la propia plataforma y replicó el medio que informó sobre el aniversario, la celebración incluye una miniserie audiovisual dedicada a visibilizar el trabajo de ocho editores destacados y una cápsula del tiempo digital. El evento pone énfasis en las historias individuales detrás del proyecto y en la contribución de quienes comparten, filtran y construyen la información globalmente accesible.

El 15 de enero marca el aniversario de la publicación de las primeras cuatro páginas de Wikipedia: su portada, las entradas de Wikipedia, filosofía y Estados Unidos. Según datos difundidos por la propia enciclopedia digital citados por la prensa, el crecimiento ha sido acelerado: en solo cuatro días, el sitio llegó a 100 páginas. A lo largo de 25 años, la plataforma superó los 65 millones de artículos, gestionando cerca de 15.000 millones de visualizaciones mensuales desde más de 1.500 millones de dispositivos únicos.

La Fundación Wikimedia, organización sin ánimo de lucro responsable de Wikipedia, ha lanzado para la ocasión una serie de vídeos accesibles en su archivo audiovisual. Estos cortos muestran las experiencias de diferentes editores, dándoles rostro y voz en una esfera digital donde la autoría suele permanecer anónima. Entre quienes protagonizan estos vídeos figura Netha, una doctora india que empleó su labor como editora para contrarrestar la desinformación presente en la enciclopedia durante la crisis sanitaria por covid-19. Otro caso es el de Joanne, quien impulsó la creación de la página de Eloise Butler, responsable del primer jardín público de flores silvestres en Estados Unidos. Gabe, otro editor destacado, centró sus esfuerzos en garantizar la representación adecuada de figuras históricas negras en la plataforma, según detalló la organización.

El medio informó que Wikimedia también lanzó una cápsula del tiempo digital, la cual incluye una grabación de Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, y revive momentos significativos del sitio. Uno de los hitos recordados fue el momento en el que los servidores de Wikipedia estuvieron cerca de colapsar ante el aumento masivo de visitas tras la muerte de Michael Jackson en 2009, lo cual puso a prueba la infraestructura técnica y capacidad de respuesta del portal.

Para marcar el aniversario, Wikipedia ha organizado una "fiesta virtual" que servirá de punto de encuentro entre la comunidad global. El evento, programado para las 17:00 horas, tendrá una duración de 15 minutos y se transmitirá en directo en seis idiomas: árabe, chino, francés, inglés, portugués y español en la web de Wikimedia, y en el canal de Youtube de Wikipedia, aunque en este último solo en inglés, según informó la plataforma.

El programa de la celebración digital contempla varias actividades destinadas tanto a quienes contribuyen en la plataforma como a sus usuarios frecuentes. Habrá comentarios sobre curiosidades que han caracterizado la evolución de Wikipedia, música en directo elaborada a partir de contenidos de Wikimedia y Wikipedia, y la participación de invitados especiales con la promesa de “cameos inesperados”. Se ha anunciado, además, un juego similar al trivial en el que los participantes podrán medir sus conocimientos sobre la historia y funcionamiento de la enciclopedia; se entregarán premios conmemorativos entre quienes resulten ganadores en esta dinámica, de acuerdo a lo que detalló el medio encargado de informar sobre el evento.

La miniserie documental y la fiesta virtual no solo buscan celebrar los logros de Wikipedia en sus primeros 25 años, sino también destacar la labor de quienes día a día modifican, amplían y controlan la precisión de la información expuesta en el portal. De acuerdo a la organización, estos esfuerzos son parte del objetivo de fortalecer el lado humano del proyecto, en contraposición a las crecientes automatizaciones tecnológicas que han tomado protagonismo en la producción y gestión del conocimiento.

Los eventos y productos digitales lanzados para el aniversario representan también un intento por acercar la plataforma a su comunidad, visibilizando a quienes permanecen habitualmente en el anonimato pese a su impacto global. El archivo audiovisual, la cápsula del tiempo y las dinámicas lúdicas previstas en la fiesta reflejan la voluntad de celebrar tanto el pasado como el presente de Wikipedia a través de quienes la hacen posible.