UNIR La Rioja y UNIR México lanzan una nueva línea de 'Becas Territorio Perú' para residentes en 5 departamentos de Perú

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y UNIR México han lanzado una nueva línea de 'Becas Territorio Perú', dirigidas a residentes o nacidos en los departamentos peruanos de Cusco, La Libertad, Piura, Arequipa y Lambayeque.

El número de becas directas, de hasta un 60% de bonificación sobre el valor de la matrícula, es de 200. Las ayudas permitirán cursar maestrías en línea con estándares de calidad europea impartidas por ambas instituciones educativas. Estas becas aplicarán para todas las áreas de conocimiento de UNIR España y de UNIR México.

El objetivo del programa es fomentar el acceso a la educación superior en estas regiones del país, mediante posgrados de alto nivel que impulsen el desarrollo académico y profesional de los beneficiarios.

OPORTUNIDADES REALES DE CRECIMIENTO ACADÉMICO

Los seleccionados podrán elegir entre más de 160 maestrías oficiales, 100% online, en áreas como Educación, Ingeniería, Salud, Empresa, Ciencias Sociales y Jurídico, con el fin de ofrecer a los estudiantes oportunidades reales de crecimiento académico y profesional, dotándolos de las herramientas necesarias para afrontar sus estudios con éxito. No se requiere postulación previa, y los títulos, de calidad europea, son reconocibles por la SUNEDU.

Las becas se circunscriben al siguiente periodo académico (actual convocatoria) y se otorgan de forma directa. La fecha límite de aplicación es el 1 de abril de 2026 o hasta agotar plazas.

Para acceder a la beca, los interesados deben reunir determinadas condiciones: tener nacionalidad peruana y ser residentes en los mencionados departamentos.

Para ser beneficiarios de las ayudas, deberán haber finalizado el proceso de ingreso en UNIR en uno de los programas oficiales de maestría que aplican a la beca y haber realizado el pago de la reserva de la matrícula.

Asimismo, los interesados deberán demostrar su capacidad financiera para solventar los costos del programa no cubierto por la beca dentro de un plazo establecido.

¿CÓMO SOLICITAR UNA BECA TERRITORIO?

Este proceso requiere que los solicitantes estén previamente admitidos en una de las maestrías y proporcionen toda la documentación necesaria cuando se les solicite. Los pasos son los siguientes:

Los interesados deberán solicitar información de la maestría de UNIR que deseen. Los asesores de esta universidad se pondrán en contacto con ellos para informarles sobre la maestría, comprobar si cumplen los requisitos de acceso y ayudarles en el proceso de matriculación.

Después deberán enviar la documentación requerida para formalizar la admisión en UNIR y realizar el pago de reserva de matrícula. Una vez admitidos en UNIR, podrán optar a la Beca Territorio. Conocerán sus nuevas condiciones de pago, aceptarán la beca y el proceso estará finalizado.

Los interesados pueden consultar toda la información y características de los títulos disponibles para las becas en este enlace.