Agencias

UNIR La Rioja y UNIR México lanzan una nueva línea de 'Becas Territorio Perú' para residentes en 5 departamentos de Perú

Guardar

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y UNIR México han lanzado una nueva línea de 'Becas Territorio Perú', dirigidas a residentes o nacidos en los departamentos peruanos de Cusco, La Libertad, Piura, Arequipa y Lambayeque.

El número de becas directas, de hasta un 60% de bonificación sobre el valor de la matrícula, es de 200. Las ayudas permitirán cursar maestrías en línea con estándares de calidad europea impartidas por ambas instituciones educativas. Estas becas aplicarán para todas las áreas de conocimiento de UNIR España y de UNIR México.

El objetivo del programa es fomentar el acceso a la educación superior en estas regiones del país, mediante posgrados de alto nivel que impulsen el desarrollo académico y profesional de los beneficiarios.

OPORTUNIDADES REALES DE CRECIMIENTO ACADÉMICO

Los seleccionados podrán elegir entre más de 160 maestrías oficiales, 100% online, en áreas como Educación, Ingeniería, Salud, Empresa, Ciencias Sociales y Jurídico, con el fin de ofrecer a los estudiantes oportunidades reales de crecimiento académico y profesional, dotándolos de las herramientas necesarias para afrontar sus estudios con éxito. No se requiere postulación previa, y los títulos, de calidad europea, son reconocibles por la SUNEDU.

Las becas se circunscriben al siguiente periodo académico (actual convocatoria) y se otorgan de forma directa. La fecha límite de aplicación es el 1 de abril de 2026 o hasta agotar plazas.

Para acceder a la beca, los interesados deben reunir determinadas condiciones: tener nacionalidad peruana y ser residentes en los mencionados departamentos.

Para ser beneficiarios de las ayudas, deberán haber finalizado el proceso de ingreso en UNIR en uno de los programas oficiales de maestría que aplican a la beca y haber realizado el pago de la reserva de la matrícula.

Asimismo, los interesados deberán demostrar su capacidad financiera para solventar los costos del programa no cubierto por la beca dentro de un plazo establecido.

¿CÓMO SOLICITAR UNA BECA TERRITORIO?

Este proceso requiere que los solicitantes estén previamente admitidos en una de las maestrías y proporcionen toda la documentación necesaria cuando se les solicite. Los pasos son los siguientes:

Los interesados deberán solicitar información de la maestría de UNIR que deseen. Los asesores de esta universidad se pondrán en contacto con ellos para informarles sobre la maestría, comprobar si cumplen los requisitos de acceso y ayudarles en el proceso de matriculación.

Después deberán enviar la documentación requerida para formalizar la admisión en UNIR y realizar el pago de reserva de matrícula. Una vez admitidos en UNIR, podrán optar a la Beca Territorio. Conocerán sus nuevas condiciones de pago, aceptarán la beca y el proceso estará finalizado.

Los interesados pueden consultar toda la información y características de los títulos disponibles para las becas en este enlace.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU intercepta un sexto petrolero supuestamente vinculado a Venezuela en el mar Caribe

Fuerzas estadounidenses detienen otra embarcación cerca del Caribe bajo sospechas de quebrantar restricciones, horas antes de la cita en la Casa Blanca entre Donald Trump y María Corina Machado, según confirma un comunicado del Mando Sur

EEUU intercepta un sexto petrolero

C-LM ve "oportunidad de crecimiento" en acuerdo Mercosur frente al rechazo de PP y Vox, que exigen su suspensión

El responsable regional de Agricultura respalda la alianza con Mercosur, destacando que mejorará el acceso de productos locales a nuevos mercados, mientras partidos opositores denuncian un posible daño al campo por una desventaja competitiva frente a importaciones

C-LM ve "oportunidad de crecimiento"

Socios del Gobierno exigen a la UE que reaccione ante la amenaza de Trump a Groenlandia

Parlamentarios nacionales instan a Bruselas a responder con firmeza frente a la presión estadounidense sobre el territorio danés, cuestionando la protección de la OTAN y defendiendo mayor independencia europea ante lo que denominan un riesgo geopolítico sin precedentes

Socios del Gobierno exigen a

María Zurita, apenada tras la muerte de Irene de Grecia

Visiblemente afectada, la sobrina de la reina Sofía expresó que la familia permanece unida tras el deceso de la princesa, confirmado oficialmente en Madrid, según un comunicado divulgado a los medios por la Casa Real

María Zurita, apenada tras la

Amor Romeira lanza una advertencia a Jessica Bueno sobre su nuevo novio: "No lo iba a contar pero..."

Romeira sostiene que Mendoza habría dejado previamente a otra pareja para iniciar un romance con una figura pública, sugiere que Bueno no sería la primera afectada y aconseja a la modelo poner distancia ante posibles engaños sentimentales

Amor Romeira lanza una advertencia