Taiwán prevé nuevos acuerdos de compraventa de armas con EEUU a pesar de las tensiones con China

Las autoridades de Taiwán han informado este jueves de que aún hay otros cuatro acuerdos de compraventa de armas con Estados Unidos pendientes de superar los trámites administrativos necesarios para salir adelante a pesar de la creciente tensión con China.

El Ministerio de Defensa taiwanés ha indicado que estos cuatro acuerdos deben pasar aún a manos del Congreso de Estados Unidos, que tiene que dar su visto bueno para llevar a cabo posteriormente las adquisiciones pertinentes.

Sus palabras llegan poco después del anuncio de un nuevo paquete de ayudas a Taiwán valorado en 11.000 millones de dólares (alrededor de 9.000 millones de euros), el mayor para la isla. Estados Unidos es el principal socio de Taiwán a pesar de que no hay lazos diplomáticos oficiales entre las partes.

Las medidas de apoyo estadounidenses han suscitado numerosas críticas y acusaciones por parte de Pekín, que considera el territorio una provincia más bajo su soberanía.

El pasado mes de noviembre, el presidente taiwanés, Lai Ching Te, anunció un nuevo presupuesto de 40.000 millones de dólares (34.000 millones de euros) destinados a defensa de cara al años 2033 para impulsar la "determinación" de la isla y defenderla de "la creciente amenaza china".

