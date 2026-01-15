Agencias

Spotify anuncia una nueva subida de precios de sus suscripciones Premium en Estados Unidos, Estonia y Letonia

Guardar

Spotify ha anunciado una nueva subida en el precio de las suscripciones a su servicio Premium a partir de febrero, que afectará a Estados Unidos, Estonia y Letonia.

En un comunicado en su web, la compañían sueca ha señalado que los usuarios de estos países recibirán un correo electrónico en los próximos días explicando las nuevas tarifas para sus suscripciones.

"Las actualizaciones ocasionales de precios en nuestros mercados reflejan el valor que Spotify ofrece, lo que nos permite seguir ofreciendo la mejor experiencia posible y beneficiar a los artistas", ha explicado la empresa en el mensaje.

Esta nueva subida del precio de las suscripciones Premium se suma a la del pasado mes de agosto para las regiones de Asia, Oriente Medio, África, Europa, Latinoamérica y la región Asia-Pacífico, en las que la tarifa aumentó un euro en el caso de España.

CUÁNTO COSTARÁN LAS NUEVAS SUSCRIPCIONES

Spotify ya ha actualizado en su web el precio de sus suscripciones en Estados Unidos. Para la suscripción Individual, el nuevo coste es de 12,99 dólares al mes, y a suscripción para Estudiantes subirá a 6,99 dólares mensuales, ambas un dólar más caro que el anterior precio.

En cuanto a la suscripción Dúo, esta aumentará a 18,99 dólares al mes, y el plan Familiar ascenderá a 21,99 dólares cada mes, dos dólares más caras.

El servicio Premium de Spotify permite usar el servicio de música en 'streaming' sin anuncios y permite descargar contenidos para escucharlos sin conexión a internet. También permite modificar el orden de escucha, organizar la cola de reproducción, así como acceder a la calidad de audio alta y la escucha grupal en tiempo real.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La producción industrial de la eurozona subió un 0,7% en noviembre y fue un 2,5% superior en términos anuales

Nuevos datos de Eurostat muestran mejoras en la actividad manufacturera europea, con repuntes destacados en países bálticos y República Checa, aunque Luxemburgo y Dinamarca experimentaron caídas importantes junto a cambios significativos en España, Irlanda y Bulgaria

La producción industrial de la

MacDonald y Jarillo-Herrero, Premio Fronteras del Conocimiento por su descubrimiento para controlar nuevos materiales

El jurado reconoció el desarrollo revolucionario de la twistrónica, un área que permitirá fabricar materiales capaces de exhibir superconductividad y magnetismo solo con girar capas de grafeno, lo que augura innovaciones en la computación cuántica y la inteligencia artificial

MacDonald y Jarillo-Herrero, Premio Fronteras

Las paramilitares RSF anuncian la toma de una zona estratégica en Darfur tras días de combates con el Ejército

Las Fuerzas de Apoyo Rápido divulgaron el control de Jirjira, zona clave que conecta regiones de Darfur, tras violentos choques con militares que han provocado centenares de muertos y incrementan la emergencia humanitaria en Sudán

Las paramilitares RSF anuncian la

AMP2. Roma (Ford) recorta a Al-Attiyah (Dacia) y recupera la segunda plaza en coches en el Rally Dakar

El catalán logró reducir la brecha frente al líder catarí en la undécima etapa del Rally Dakar, quedando con opciones de pelear por la victoria final en una edición marcada por cambios constantes en la clasificación

AMP2. Roma (Ford) recorta a

Goldman Sachs ganó el año pasado 14.045 millones de euros, un 20,5% más, y mejorará el dividendo

Goldman Sachs ganó el año