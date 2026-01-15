SATSE advierte de que la suspensión de la guía que permitía a las enfermeras recetar perjudicará a los pacientes

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha advertido de que la suspensión cautelar por parte de la Audiencia Nacional de la guía que permitía a las enfermeras recetar medicamentos para infecciones de orina en mujeres perjudicará a los pacientes y provocará un aumento de las esperas y de la ineficiencia en el sistema sanitario.

Además, el sindicato sostiene que esta decisión genera "más incertidumbre e inseguridad" tanto entre las profesionales como entre los pacientes, y confía en que sea revisada en profundidad por la justicia y se resuelva favorablemente para el interés general.

Así se ha mostrado SATSE en un comunicado para explicar su posición después de que la Audiencia Nacional decidiera suspender cautelarmente, a petición de la Organización Médica Colegial, la 'Guía para la Indicación, Uso y Autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: infección de tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas'.

En el comunicado, el sindicato explica que la decisión de la Audiencia Nacional se basa en la imposibilidad de prejuzgar el fondo del asunto con un mínimo rigor en esta fase procesal inicial: "Pues necesita de un examen detallado sobre la formación de los profesionales de enfermería para asumir las funciones que les atribuye la resolución. Por ello Nacional se limita a evaluar los eventuales perjuicios de mantener o no, provisionalmente, la eficacia de la guía publicada por el Ministerio de Sanidad".

SATSE argumenta que este tipo de guías funcionan con normalidad en los países más avanzados del entorno y que sirven para agilizar la asistencia de forma segura y mejorar tanto la prevención de problemas de salud como la continuidad de los cuidados. Sin embargo, denuncia que en España se han convertido en un "callejón sin salida" debido a intereses corporativos.

Para el sindicato, los recursos en contra y las dificultades para la implementación de estas guías por parte de algunas organizaciones colegiales de otras profesiones sanitarias y de determinadas comunidades autónomas se han convertido en una "cruda realidad". Por ello, apuesta por la actualización de la ley del medicamento: "Que sitúa a las enfermeras como profesionales con plena capacidad prescriptora en el ámbito de sus competencias, al mismo nivel de otras profesiones sanitarias".

Tras ello, ha recordado que algunas de las titulaciones que ya tienen esa competencia reconocida por ley actualmente, cuentan con menos créditos de formación en Farmacología que el Grado de Enfermería, y no tienen posibilidad de especialización como sí la tiene Enfermería. "Una incongruencia de la que nadie parece estar interesado en hablar", agrega.

"SITUACIÓN INSOSTENIBLE"

SATSE asegura que la situación provocada por estos recursos es "insostenible" para la profesión enfermera, ya que se une a un momento de "ataque y descrédito" por parte de determinados colectivos que "reaccionan de esta manera ante cualquier posible desarrollo competencial y de reconocimiento profesional y social de la misma, alarmando injustificadamente a la población".

Pese a ello, la organización afirma que esta situación, lejos de desgastarles como profesión, debe servir para redoblar sus esfuerzos con el objetivo de convertirse en un referente en la asistencia sanitaria y aportar valor al equipo multidisciplinar de salud.