Sánchez anuncia un fondo soberano español dotado con 10.500 millones que busca movilizar 120.000 millones

Durante la clausura de la XVI edición del Foro Spain Investors Day (SID), el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló la relevancia de la cohesión social y territorial en el fortalecimiento económico del país y la atracción de inversiones. Sánchez destacó que España se mantiene como un punto de referencia de estabilidad en el contexto internacional, aludiendo a la percepción del país como un “valor refugio” en medio de crecientes incertidumbres globales. Según informó el medio, el jefe del Ejecutivo español aprovechó este escenario para presentar un nuevo fondo soberano que, con el nombre ‘España Crece’, buscará movilizar una inversión total de 120.000 millones de euros hacia sectores estratégicos tales como vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua, saneamiento y seguridad.

De acuerdo con lo publicado, este fondo soberano contará con una dotación inicial de 10.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, los cuales servirán como base para incentivar la participación de deuda privada y capital de inversores tanto nacionales como internacionales, elevando el objetivo de inversión hasta los 120.000 millones de euros. Tras el despliegue de los conocidos fondos europeos de recuperación ‘Next Generation EU’, cuyo ciclo de aplicación termina a finales de 2024, la nueva iniciativa busca tomar el relevo y garantizar la continuidad de las políticas de inversión y modernización más allá del 2026. El presidente Sánchez expresó que este mecanismo pretende consolidar el ciclo reformista en el país durante los próximos años.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) será el organismo encargado de gestionar el fondo ‘España Crece’. Esta entidad pública canalizará los recursos mediante coinversiones conjuntas con el sector privado, empleando distintos instrumentos como préstamos, avales y herramientas de capital; se priorizarán aquellos segmentos considerados esenciales para elevar la productividad de la economía nacional. Según detalló el medio, el presidente subrayó la importancia de las alianzas público-privadas en la compartición de riesgos y beneficios para garantizar el cumplimiento de los objetivos de crecimiento y transformación.

En su intervención ante inversores nacionales y extranjeros, Sánchez lanzó un mensaje optimista respecto a las perspectivas económicas de España, a pesar de la inestabilidad que transmiten noticias provenientes de diversas partes del mundo, especialmente de Estados Unidos. El presidente hizo referencia a la expresión “competir en la Champions League”, utilizada previamente por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, para ilustrar la posición que, en su visión, ha logrado el país en la economía internacional. “Nos hemos acostumbrado a competir, y además competir con muchas garantías, en la Champions League temporada tras temporada”, sostuvo Sánchez. Según publicó el medio, el presidente interpreta la creación del fondo como una transición del modelo de soberanía europea al de soberanía nacional, subrayando que si los fondos NextGen representaron una acción colectiva desde Bruselas, ‘España Crece’ lo hará desde Madrid.

El medio consignó que el jefe del Ejecutivo resaltó la apertura de España al mundo como uno de los ejes principales para asegurar el bienestar social y la estabilidad territorial. “Lo diré claramente: en España no sobra nadie, al contrario nos falta gente. Entre ser una nación cerrada y pobre, lo que hace España es abrirse al mundo para garantizar la prosperidad y la financiación de su Estado del Bienestar y de su cohesión social y territorial en el presente y en el futuro”, manifestó Sánchez durante su discurso. De acuerdo con la información difundida, el presidente remarcó la ausencia de tensiones comerciales, riesgos geopolíticos o inseguridad jurídica en el contexto nacional, aludiendo a ello como ventajas comparativas frente a otros destinos de inversión.

El proyecto ‘España Crece’ nace en un momento en que la economía española busca consolidar la recuperación y afianzar avances logrados en materia de reformas estructurales, digitalización y transición ecológica. Según lo expuesto en el evento y difundido por el medio, la gestión del fondo a través del ICO y su enfoque de coinversión pretende maximizar el impacto de los fondos públicos gracias a la atracción de capital privado, tanto estatal como internacional. Este diseño responde a la idea de crear sinergias entre los sectores público y privado, focalizándose en ámbitos capaces de dinamizar la economía y generar empleo de calidad.

Con la finalización programada del despliegue de los fondos Next Generation EU, el nuevo fondo soberano busca extender y consolidar la estrategia de modernización de la economía nacional. El medio detalló que el Gobierno pretende salvaguardar el impulso de reformas e inversiones más allá del final del actual marco financiero europeo, usando como palanca los recursos locales y el atractivo de España como destino seguro y estable para la canalización de capital.

Sánchez reiteró en sus palabras que España, en el entorno geopolítico actual, sobresale como un espacio de seguridad jurídica para la inversión, libre de las tensiones presentes en otros mercados. El medio subrayó que la posición de España como “valor refugio” funciona tanto para inversores de largo plazo como para aquellos interesados en rentabilidades estables en un contexto internacional marcado por la volatilidad.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo insistió en que la apertura económica y el refuerzo de la cohesión interna son piezas claves para mantener y aumentar la competitividad y el atractivo de España dentro de la economía mundial. El desarrollo del fondo ‘España Crece’ y su articulación a través del Instituto de Crédito Oficial configuran, según lo reportado, la nueva hoja de ruta del Gobierno para captar inversiones que impulsen el crecimiento sostenido de sectores clave para la economía nacional.