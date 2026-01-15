Rescatan a 133 migrantes, entre ellos dos fallecidos, en aguas de Canarias a bordo de dos embarcaciones

El buque SARAH M desempeñó un papel relevante al identificar una de las embarcaciones en condiciones precarias, mientras que el bulkcarrier EUROSTAR permaneció al lado del cayuco esperando la llegada de los equipos de rescate, según informó Salvamento Marítimo. Las actuaciones de ambas embarcaciones comerciales permitieron mantener a salvo a los ocupantes y ofrecieron apoyo en alta mar hasta que las autoridades organizadas por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias aseguraron el rescate, reportó el medio.

Durante las últimas horas, dos operaciones de rescate coordinadas por Salvamento Marítimo y el 112 de Canarias lograron auxiliar a un total de 133 personas de origen subsahariano en aguas próximas al archipiélago canario, según detalló el Centro Coordinador de Emergencias. Entre los rescatados, se encontraban menores y mujeres, así como personas en estado de salud delicado y dos fallecidos, según publicó la fuente.

El primer rescate tuvo lugar a unas cuatro millas náuticas —equivalentes a 7,4 kilómetros— al sur de Gran Canaria, detalló el Centro de Emergencias, cuando Salvamento Marítimo localizó la embarcación e inició el traslado de los ocupantes al muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán. Una vez en tierra, el Servicio de Urgencias Canario, junto con personal de Atención Primaria y Cruz Roja, evaluó a los migrantes y determinó que la mayoría presentaba un estado de salud general estable. Aunque algunos requirieron atención hospitalaria, el traslado se realizó en condición leve, de acuerdo con el informe oficial.

Posteriormente, la guardamar Urania llevó a cabo el segundo rescate cerca de las 00:55 horas —hora local canaria— encontrando una embarcación con 108 personas a 148 millas náuticas —274 kilómetros— al sureste de la isla de El Hierro, bajo la supervisión del Centro de Control de Salvamento y bajo directrices de la Capitanía Marítima de Las Palmas, detalló el 112 de Canarias. Entre los rescatados viajaban 20 mujeres y tres menores de edad.

Durante la maniobra de salvamento, según consignó Salvamento Marítimo, una persona fue hallada sin vida y otra, que presentaba un estado grave al momento de la intervención, falleció poco después. Las condiciones meteorológicas adversas durante la operación obligaron a que la nave Urania continúe navegando rumbo a Arguineguín, donde se prevé que desembarcará en la medianoche del jueves, tal como notificó el centro coordinador.

El esfuerzo conjunto entre embarcaciones comerciales y los dispositivos de asistencia en tierra resaltó el trabajo coordinado entre diferentes entidades. El medio consignó además el agradecimiento expresado por Salvamento Marítimo a los equipos de los buques SARAH M y EUROSTAR, que contribuyeron significativamente hasta la llegada de la unidad de rescate especializada.

Las dos operaciones se suman a los registros recientes de altas cifras de intentos de llegada de personas migrantes al archipiélago canario, especialmente procedentes de África subsahariana, según las autoridades citadas por el 112 de Canarias. Las coordinaciones técnicas y sanitarias implementadas tras la llegada a puerto se mantuvieron, realizando revisiones médicas y traslados cuando resultaron necesarios, atendiendo tanto a adultos como a menores.

Reportó el medio que las condiciones meteorológicas durante el segundo rescate incrementaron la dificultad de la intervención y afectaron la rapidez del servicio, mientras que la supervisión de la Capitanía Marítima y el despliegue de medios marítimos y humanos fueron decisivos para resolver ambas incidencias.

Las autoridades relacionadas con los rescates reiteraron la relevancia de la colaboración entre Salvamento Marítimo, el Centro Coordinador de Emergencias del 112, servicios médicos y organizaciones de apoyo para mitigar las consecuencias de estos flujos migratorios y garantizar una respuesta inmediata ante emergencias en el Atlántico, señaló el 112 de Canarias.

Hasta el momento de publicación del reporte por parte de Salvamento Marítimo y el 112 canario, no se habían difundido datos adicionales sobre la identidad de los fallecidos ni la situación particular de los menores rescatados, mientras que las investigaciones sobre las circunstancias de ambos viajes continuaban bajo la competencia de las autoridades canarias.