Repsol cae más de un 6% tras la primera venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos

La operación de venta de crudo venezolano realizada por Estados Unidos incluyó ingresos que, según el portal especializado en noticias económicas Semafor, llegaron a una cuenta principal en Qatar. El monto de la transacción, valorado en 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros), marca un nuevo episodio en las relaciones energéticas internacionales y ha tenido efectos directos en los mercados bursátiles. En particular, Repsol experimentó una caída superior al 6% en la apertura de la jornada, liderando las pérdidas dentro del índice Ibex 35 desde las primeras horas del jueves.

Según informó The Hill, esta es la primera vez que Estados Unidos efectúa una venta de petróleo venezolano, apenas días después de una intervención militar en Venezuela, que resultó en un centenar de muertes y la captura del presidente Nicolás Maduro. Hacia las 09.30 horas de ese día, las acciones de Repsol se posicionaron en 15,68 euros por título, reflejando la volatilidad generada por el contexto geopolítico y comercial.

La cobertura de CNN y Fox Business destacó la trascendencia del acuerdo, mientras el mismo The Hill, citando a fuentes cercanas a la Casa Blanca, anticipó que podrían concretarse ventas adicionales de crudo venezolano hacia y desde Estados Unidos en los próximos días y semanas. Las implicancias para el sector energético internacional y los intereses de compañías petroleras globales acompañaron el desarrollo de la noticia.

La administración de Donald Trump, inmersa en un proceso de reconstrucción de la industria petrolera venezolana, ha impulsado la entrada de empresas estadounidenses en el sector. Aunque no se han difundido detalles precisos sobre los mecanismos de la operación, Semafor citó a un alto funcionario gubernamental para confirmar el destino catarí de los ingresos por la venta, consolidando la dimensión internacional de la transacción.

El presidente Trump había anunciado en declaraciones previas que se encontraban en ruta hacia Estados Unidos aproximadamente 50 millones de barriles de petróleo venezolano. El mandatario afirmó: “estamos trabajando muy bien con Venezuela”, en referencia al nuevo escenario político liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Trump añadió que mantuvo una llamada telefónica “muy positiva” ese jueves con Rodríguez, la cual, según sus palabras, permitió avances relevantes hacia la estabilización del país sudamericano.

El contexto de estas operaciones energéticas se fortaleció con la cumbre desarrollada el viernes anterior en la Casa Blanca. De acuerdo con lo reportado por varios medios estadounidenses, el encuentro reunió a los dirigentes de las principales petroleras mundiales, incluida Repsol. Durante la cita, Trump solicitó a las compañías energéticas inversiones conjuntas en Venezuela por alrededor de 100.000 millones de dólares (aproximadamente 86.000 millones de euros). El presidente estadounidense enfatizó que estos fondos debían provenir de recursos propios de las empresas, no de fondos gubernamentales, con el objetivo de reactivar la producción petrolera en el país caribeño.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, confirmó ante Trump la disposición de la firma española para “invertir más en Venezuela” y triplicar su producción en un plazo de dos o tres años, siempre que exista un entorno favorable tanto legal como comercial. En la actualidad, Repsol produce cerca de 45.000 barriles diarios brutos de petróleo en Venezuela. La compañía estima que con nuevas inversiones, esta cifra podría multiplicarse por tres, según declaraciones del propio Imaz recogidas por medios estadounidenses.

La presidencia de Delcy Rodríguez en Venezuela, tras la salida forzada de Nicolás Maduro, representa otro factor de incertidumbre y expectativa para los mercados globales, especialmente entre los actores principales del sector energético. CNN y Fox Business recordaron el trasfondo de inestabilidad política causado por la reciente intervención militar estadounidense en el territorio venezolano, situación que continúa influyendo en las decisiones de inversión y estrategias de las multinacionales energéticas.

Las preocupaciones de los inversores acerca del futuro de los activos de Repsol y otras petroleras en Venezuela se acentuaron ante las perspectivas de una mayor apertura del sector a capital y tecnología estadounidenses, así como el rol del nuevo gobierno interino del país sudamericano. La volatilidad registrada en los títulos de Repsol en la bolsa española reflejó las múltiples incertidumbres que rodean la situación venezolana, la respuesta diplomática de la Casa Blanca y la evolución de las estrategias de las compañías multinacionales ante un mercado global que permanece atento a los desarrollos en la región.

The Hill subrayó que las próximas semanas serán determinantes para evaluar el alcance de las nuevas operaciones de exportación de crudo y los movimientos de actores clave como Repsol. Mientras, la presencia de importantes reservas energéticas en Venezuela y la implicación de compañías extranjeras perfilan escenarios económicos y políticos de amplio impacto internacional.