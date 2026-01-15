Paramount nombra nuevo director financiero a Dennis Cinelli en plena 'batalla' por Warner Bros

El último movimiento judicial protagonizado por Paramount Skydance (PSKY) se tradujo en la presentación de una demanda contra Warner Bros. Discovery (WBD), con el objetivo de obtener transparencia respecto a la oferta de 82.700 millones de dólares (equivalentes a 71.000 millones de euros) realizada por Netflix, que busca hacerse con los estudios de cine, televisión y la plataforma HBO Max. Este paso legal se produce en el contexto de la competencia entre Netflix y PSKY por la posible adquisición de WBD, mientras Paramount formaliza su propia propuesta, que supera los 108.000 millones de dólares (92.725 millones de euros). De acuerdo con la información publicada por el medio original, la pugna entre estas corporaciones ha coincidido con una reestructuración ejecutiva clave en PSKY.

Según reportó la fuente, Dennis K. Cinelli asumirá desde este jueves el cargo de director financiero de Paramount Skydance, reemplazando a Andrew C. Warren, quien venía desempeñando funciones como vicepresidente ejecutivo y director financiero interino desde junio de 2025. El relevo en la gestión financiera tiene lugar en medio del desarrollo de la oferta competida por Warner Bros. Discovery, que, a principios de diciembre, firmó un acuerdo de fusión con Netflix. En adelante, Cinelli dirigirá las áreas de contabilidad, impuestos y relaciones con inversores a escala global dentro de la compañía.

Tal como detalló el citado medio, Andrew C. Warren, luego de culminar su periodo como responsable financiero interino, mantendrá su vínculo con Paramount mediante labores de asesoramiento estratégico a la cúpula directiva. La llegada de Cinelli se enmarca en los esfuerzos de PSKY para afrontar la transición y fortalecer su estructura interna durante el proceso de adquisición que mantiene con Netflix por el control de WBD.

En declaraciones recogidas por el medio, David Ellison, quien ocupa el rol de presidente y consejero delegado de Paramount, manifestó: “Nos complace dar la bienvenida a Dennis Cinelli como nuestro nuevo director financiero. Conozco a Dennis desde hace muchos años y siento un enorme respeto por su perspicacia financiera y su amplia trayectoria liderando empresas tecnológicas de alto crecimiento, como G.E. Ventures, Uber y Scale AI, en etapas de crecimiento y transformación”. Ellison subrayó que la experiencia del nuevo directivo abarca sectores como la venta directa al consumidor, medios de comunicación, industria, inteligencia artificial y otras tecnologías que provocan cambios significativos en los modelos de negocio.

En paralelo a estos cambios, Paramount anunció la designación de Andrew Campion —actual presidente y CEO de Unrivaled Sports— como nuevo director independiente en el consejo de administración, efectivo a partir del 13 de enero de 2026, según consignó la fuente original. Esta decisión ampliará el perfil ejecutivo de la dirección en un momento marcado por desafíos estratégicos y cambios en el sector del entretenimiento y las plataformas tecnológicas.

La batalla por la adquisición de Warner Bros. Discovery se ha tensado a raíz del anuncio de la alianza entre WBD y Netflix, lo que llevó a Paramount Skydance a recurrir a instancias legales para solicitar detalles pormenorizados de la propuesta presentada por la plataforma de streaming. Según informó el medio, la oferta de PSKY para comprar la totalidad de los activos de WBD supera significativamente en monto la propuesta rival.

La trayectoria de Dennis Cinelli se caracteriza por haber desempeñado puestos de responsabilidad en compañías tecnológicas que experimentaron crecimiento acelerado. Su perfil incluye experiencia en la dirección financiera de entidades insertas en industrias atravesadas por innovación constante y procesos de transformación digital, de acuerdo con la información publicada por el medio. Al frente de la dirección financiera, Cinelli estará encargado de supervisar las áreas de contabilidad, gestión de impuestos y los vínculos estratégicos con inversores.

Por otra parte, la continuidad de Warren como asesor estratégico permitirá que la transición en el área financiera se lleve a cabo preservando conocimientos adquiridos y garantizando estabilidad en los procesos internos, precisó la fuente. Warren se había incorporado al cargo interino tras la salida de su antecesor en junio de 2025 y permanecerá ligado a la empresa en funciones de consultoría durante el traspaso.

Las acciones ejecutivas recientes incluyen la incorporación de Campion al consejo de administración, medida que, según el medio, busca diversificar y fortalecer la visión estratégica en la toma de decisiones a mediano y largo plazo. Campion, que dirige actualmente la firma Unrivaled Sports, sumará su experiencia en ámbitos de gestión deportiva y corporativa a la mesa directiva de Paramount en el contexto señalado por la puja competitiva con Netflix y la reorganización de la estructura interna.

La demanda presentada por PSKY contra WBD se enfoca en exigir acceso a la documentación vinculada con la operación propuesta por Netflix. El proceso legal pretende esclarecer los términos financieros y las condiciones de la fusión anunciada, situando la competencia entre los gigantes del entretenimiento y la tecnología en el centro del escenario corporativo. Según consignó el medio, Paramount Skydance sostiene que su propia oferta de adquisición por los activos de Warner Bros. Discovery presenta ventajas monetarias y estratégicas que justifican la solicitud de información adicional antes de que avance la alianza entre WBD y Netflix.

La reestructuración directiva emprendida por Paramount Skydance pretende dar respuesta a los desafíos inmediatos vinculados a las negociaciones por Warner Bros. Discovery, mejorar los mecanismos de control y adaptación en los mercados financieros e incorporar capacidades para afrontar etapas de transformación sectorial, según refirió el medio. La organización busca de esta manera consolidar el liderazgo de sus equipos internos y la coordinación de las áreas clave durante la competencia empresarial, tanto en la gestión financiera directa como en las estrategias de crecimiento e integración futuras.