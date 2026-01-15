OPPO y Google Cloud se asocian para la creación de un AIOS más inteligente y seguro

La compañía tecnológica OPPO y Google Cloud han reforzado su colaboración estratégica para el desarrollo de la próxima generación de su sistema operativo impulsado por IA (AIOS), con el objetivo que se convierta en un compañero inteligente y personalizado, en un ecosistema seguro.

En una nota de prensa, OPPO ha explicado que su AIOS en colaboración con Google Cloud se basa en los los principios de "simbiosis de memoria" y "protección de la privacidad".

"Junto con Google Cloud, estamos transformando OPPO AI en un verdadero compañero inteligente y personalizado, capaz de entender, anticiparse y asistir a los usuarios de manera potente pero intuitiva", ha afirmado el responsable de Algoritmos de Modelos a Gran Escala en OPPO, Haonan Lu.

A pesar de la creciente variedad de funciones de IA que hay en los teléfonos, OPPO señala que los usuarios se enfrentan a tres retos: retener, localizar y anticipar información. Frente a ello, la empresa ha apostado por integrar la memoria como una "capa fundamental del sistema".

Para mejorar la retención de información, OPPO ha lanzado a nivel global AI Mind Space, el "segundo cerebro" del sistema, que organiza información proveniente de texto, imágenes e interacciones por voz. Desarrollado junto a Google Gemini, AI Mind Space busca ofrecer respuestas personalizadas basadas en los recuerdos almacenados en los dispositivos OPPO.

Para facilitar la recuperación de información, OPPO y Google Cloud han potenciado AI Search con un entendimiento del lenguaje natural más avanzado para permitir a los usuarios buscar en todas las aplicaciones de manera fluida.

Respecto a la anticipación de las necesidades del usuario, AI Suggest combina el contexto en tiempo real del dispositivo con los datos de memoria para crear un perfil dinámico, permitiendo recomendaciones personalizadas.

Las tres funciones están interconectadas mediante medidas de privacidad integrales y el almacenamiento de memoria de AI Mind Space. AI Search utiliza datos almacenados para realizar búsquedas personalizadas en la memoria local, mientras que AI Suggest genera recomendaciones basadas en el comportamiento del usuario y las características de su memoria, garantizando la seguridad y privacidad de los datos.

UN SISTEMA MÁS SEGURO Y PRIVADO

OPPO ha presentado la arquitectura Private Computing Cloud (PCC), una extensión segura en la nube de AIOS, que aprovecha de la Confidential Computing de Google Cloud para permitir utilizar los datos sin que estos sean visibles.

La estrategia de IA de OPPO se basa en la visión 'New Computing, New Perception y New Ecosystem', respaldada por tres pilares tecnológicos: computación en el dispositivo, el motor de simbiosis de memoria PersonaX y el framework Agent Matrix.

A través de un sistema colaborativo y distribuido globalmente, OPPO promueve la interoperabilidad Agent-to-Agent entre ecosistemas, para construir una red de servicios inteligentes fluida y multiescenario.