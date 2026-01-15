ONG Artículo 19 critica "censura previa" de la entrevista al actor Eduardo Verástegui

Ciudad de México, 15 ene (EFE).- La ONG internacional Artículo 19 criticó la "censura previa" que a su juicio supuso la cancelación por parte de dos medios de comunicación de la entrevista que la periodista Sabina Berman grabó con el actor mexicano Eduardo Verástegui, conocido por sus ideas de ultraderecha.

La organización cuestionó este jueves esta medida en un comunicado, al señalar que las opiniones "están protegidas" por la libertad de expresión, de modo que "no deben existir personas, grupos ideas o expresiones excluidas del debate público a priori".

La cancelación de la entrevista con Verástegui por parte del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) de México y del canal televisivo Canal Once puede provocar un "efecto boomerang", convirtiendo al actor en una especie de "mártir de la censura", advirtió Artículo 19.

En este sentido, recordó que las opiniones gozan de una protección a pesar de que sean "ofensivas, chocantes u oprobiosas", ya que su exclusión "debilita el debate público y la democracia".

"Es imprescindible permitir el debate abierto para poder combatir los estereotipos y sesgos negativos y para exponer el daño que supone la discriminación", subrayó la ONG.

La decisión de cancelar esta entrevista fue justificada por las Defensorías de la Audiencia de ambos medios por el hecho de que en el contenido de la misma existen "violaciones a los derechos de las audiencias, al promover una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad".

En los últimos años, Verástegui se ha dedicado a promover su movimiento de ultraderecha en México, con un discurso en contra del aborto y los derechos LGTBI tras haber alcanzado la fama en la década de 1990 por novelas como 'Soñadoras', 'Tres Mujeres' y 'Alma Rebelde'.

Además, ha causado controversia su cercanía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo ha usado para establecer vínculos con las comunidades hispanas radicadas en el país.