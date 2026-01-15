Agencias

Muere un trabajador de la Media Luna Roja iraní y otros cinco resultan heridos en el marco de las protestas

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) ha denunciado este jueves que un trabajador de la Media Luna Roja iraní murió la pasada semana y otros cinco resultaron heridos "mientras desempeñaban sus funciones" en la provincia de Guilán en el marco de las protestas antigubernamentales.

"Nos solidarizamos con la Media Luna Roja iraní y con todo el personal médico y humanitario que brinda asistencia vital durante estos momentos difíciles", ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales, trasladando sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima, identificada como Amir Ali Latifi.

El trabajador iraní falleció el 10 de enero, si bien la FICR no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias de su muerte. "La Federación Internacional está profundamente preocupada por las consecuencias de los actuales disturbios para el pueblo de Irán y sigue de cerca la situación en coordinación con la Media Luna Roja iraní", ha señalado.

"La seguridad y la protección del personal humanitario, así como el respeto a los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, son esenciales para garantizar la prestación continua de asistencia imparcial y vital a personas necesitadas", ha zanjado.

Las protestas en Irán estallaron a finales de diciembre ante la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida en el país y se habrían saldado con cientos de muertos, si bien algunas organizaciones no gubernamentales han elevado a varios miles los fallecidos, algo descartado por Teherán.

Irán ha acusado a Estados Unidos e Israel de incitar las manifestaciones antigubernamentales y respaldar los disturbios, asegurando que con ello buscan una "excusa" para que Washington pueda llevar a cabo un ataque militar sobre territorio iraní.

