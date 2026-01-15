Agencias

Muere un joven de 18 años en Manacor al quedar atrapado tras derrumbarse el techo de la habitación donde dormía

Un edificio residencial sufrió el colapso de una de sus cubiertas durante la madrugada en Mallorca, dejando una víctima mortal y un menor lesionado, mientras equipos de emergencia acudieron al lugar para rescatar a los afectados y brindar atención médica

El derrumbe del forjado situado en la parte superior de una vivienda en Manacor provocó que la estructura cayera sobre la habitación donde dos hermanos dormían; como consecuencia, uno de ellos, de 18 años, perdió la vida de inmediato y el menor, de 12 años, resultó lesionado. Según informó el SAMU 061, el incidente ocurrió a las 5:12 horas de este jueves, tras recibirse un aviso que reportó el hundimiento en un edificio residencial ubicado en la calle Sant Francesc, en el municipio mallorquín.

El medio detalló que ambos jóvenes quedaron atrapados bajo los escombros al colapsar el techo de la estancia en la que se encontraban. El forjado superior —que correspondía a una cubierta plana de un inmueble de planta baja con dos plantas adicionales— se desplomó y cayó sobre el piso inferior, lo que además afectó a otra área de la vivienda, según precisaron los Bomberos de Mallorca al canal citado. Cuando los efectivos de emergencia lograron liberar a los atrapados, comprobaron que el hermano mayor ya había fallecido. El menor fue estabilizado en el lugar y trasladado por una ambulancia de Soporte Vital Avanzado del SAMU 061 a las urgencias de pediatría del Hospital Universitari Son Espases (HUSE).

De acuerdo con el reporte emitido por SAMU 061, se activó de inmediato otro vehículo de Soporte Vital Avanzado junto a una ambulancia de Soporte Vital Básico para atender la emergencia. Al lugar llegaron también equipos del parque de bomberos de Manacor y Llucmajor, incluidos el sargento al mando y dos técnicos, quienes participaron en las tareas de rescate y aseguramiento de la estructura afectada por el colapso.

La información recabada por los servicios de emergencia indica que el siniestro se desarrolló mientras ambos hermanos permanecían dormidos, lo que imposibilitó cualquier intento de escapar por sus propios medios. El forjado superior, tras desmoronarse, impactó directamente sobre la habitación y una zona contigua, incrementando la gravedad del suceso.

El despliegue de recursos incluyó personal especializado en rescate estructural y equipos médicos que, según consignó el medio, valoraron el estado de ambos afectados en el lugar antes de realizar el traslado del menor al hospital. El joven lesionado ingresó en la unidad de urgencias pediátricas del Hospital Universitari Son Espases (HUSE), donde recibió atención médica especializada tras la extracción bajo los restos de la cubierta colapsada.

De acuerdo con las fuentes de los bomberos citadas por el medio, el derrumbe se originó en el forjado de una vivienda de planta baja que soportaba dos plantas más. El peso del forjado colapsó la estructura, produciendo daños adicionales en otras estancias de la casa y obligando a las autoridades locales a revisar la seguridad de la zona afectada.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del hundimiento, mientras que los organismos de emergencia mantienen en observación el estado del menor y la condición de la estructura dañada. La zona fue asegurada para evitar nuevos riesgos y se evaluó la habitabilidad del resto del inmueble afectado, tal y como confirmó SAMU 061.

El incidente ha generado la movilización de todos los protocolos de emergencias en accidentes estructurales en Mallorca, con la activa participación de bomberos, técnicos y servicios médicos para atender tanto a las víctimas como a los posibles riesgos derivados del colapso de la vivienda, según informó el propio SAMU 061.

