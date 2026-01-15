Microsoft, Mistral AI y Perplexity se unen al servicio empresarial de pago de Wikipedia

Wikipedia es uno de los conjuntos de datos con los que se han entrenado los modelos de lenguaje de gran tamaño (LlM, por sus siglas en inglés), y para garantizar su sostenibilidad, empresas como Microsoft, Mistral AI y Perplexity se han unido la plataforma Wikimedia Enterprise.

Wikimedia Enterprise es un servicio de pago que permite a las empresas acceder a la colección de artículos de Wikipedia. Nació en 2021 como una forma de obtener recursos adicionales sin comprometer la gratuidad para usuarios de Wikipedia.

Google, Amazon y Meta ya eran socios de este servicio, y en el último año se han unido a estas 'big tech' Ecosia, Microsoft, Mistral AI, Perplexity, Pleias y ProRata, como informa Wikimedia Foundation en un comunicado compartido con motivo del 25 aniversario de la enciclopedia 'online'.

Con este servicio, "pueden acceder al contenido de proyectos Wikimedia a un volumen y velocidad diseñados específicamente para sus necesidades, al mismo tiempo que apoyan directamente nuestra misión sin fines de lucro".

Para que Wikipedia siga siendo relevante en la era de la IA, la fundación ha repasado algunas de las acciones que han hecho en los últimos años, y que incluyen la implementación de una estrategia de que dirige las inversiones y los desarrollos en inteligencia artificial a apoyar a los colaboradores humanos.

También han actualizado la infraestructura de Wikipedia para que sea un sitio accesible y multilingüe, y se han lanzado aplicaciones para iOS y Android. A ello se suman los trabajos hechos para ampliar la traducción a más idiomas.