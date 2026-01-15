Marina Castaño pone la mano en el fuego por Julio Iglesias: "No es ese hombre que quieren pintar"

Durante el evento de presentación de ‘Top Chef: Dulces y famosos’, Marina Castaño expresó su postura frente a las denuncias contra Julio Iglesias y defendió abiertamente la integridad del cantante. Según reportó el medio de comunicación, la comunicadora, que participa como concursante en el nuevo programa televisivo de TVE, sostuvo con firmeza que Iglesias “es una persona íntegra” y negó haber presenciado comportamientos inadecuados durante las visitas que ha realizado a las residencias del artista en distintos países. La actualidad volvió a poner en el foco mediático a Castaño, quien llevaba un tiempo participando de manera más discreta en la escena pública.

De acuerdo con la información difundida, Marina Castaño se incorporó al elenco de famosos que competirán en el talent show gastronómico, junto a personalidades como Belén Esteban, Benita (anteriormente conocido como Maestro Joao), Mariano Peña, Luis Merlo e Ivana Rodríguez. El programa será conducido por Paula Vázquez y reúne a celebridades que intentarán demostrar sus habilidades en la repostería. El evento congregó a los concursantes, quienes se refirieron al caso de Julio Iglesias, envuelto en un escándalo debido a las graves acusaciones de dos exempleadas domésticas que lo vinculan con agresión sexual, vejaciones, maltrato físico y verbal, de acuerdo a lo consignado por el medio.

Al ser consultada sobre la situación del cantante, la periodista manifestó su amistad de largo tiempo con él y con su esposa, Miranda Rijnsburger. “Me ha recibido muchas veces en su casa, él y Miranda, en Miami, en Punta Cana, en Marbella, en todos los sitios, y me parece una vergüenza esto que está ocurriendo”, detalló Castaño según publicó la fuente. Subrayó que “Julio Iglesias no es ese hombre que quieren intentar pintar”.

Ante la insistencia mediática sobre las denuncias, la comunicadora se mostró tajante y afirmó: “Defiendo al 100% a Julio Iglesias”. Según destacó el medio, aseguró no haber sido testigo de ninguna conducta que apoyara las acusaciones y reiteró que el artista siempre mostró un trato “dulce con toda la gente, empleados o no empleados”.

Cuestionó también la credibilidad de los testimonios de las presuntas víctimas señalando: “Lo que me pregunto es si una persona se siente agredida en algún sentido, ¿por qué no lo denuncia en el momento?”. Atribuyó a la figura pública de Iglesias una persecución injusta, comparando la situación con la vivida en su día por Plácido Domingo. “Ni es déspota, ni es atrevido, ni se sobrepasa. ¡Jamás! ¡Jamás!”, enfatizó Castaño, argumentos recogidos por el medio.

Respecto a Miranda Rijnsburger, esposa de Iglesias, Marina Castaño indicó que “es un ángel, un ángel que se le envió desde el cielo a Julio para que estuviera a su lado y para que lo cuidase”. La concursante elogió la decisión de Miranda de no pronunciarse públicamente sobre la controversia: “A ese trapo no se puede entrar. Es una infamia espantosa”, afirmó según reportó la fuente original.

El caso de Julio Iglesias ha generado numerosos debates mediáticos por la relevancia del personaje y por la naturaleza de los señalamientos en su contra. Las afirmaciones de Castaño han sumado al debate público la perspectiva de una figura cercana a la familia, aportando su testimonio personal sobre la conducta del cantante en el ámbito privado, según detalló el medio. La polémica continúa abierta mientras las denuncias avanzan en las instancias legales y el círculo cercano del artista mantiene una postura de respaldo, en línea con lo expuesto por Castaño durante la presentación del programa televisivo.