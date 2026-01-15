Agencias

Machado, tras la reunión en la Casa Blanca: "Contamos con Trump para la libertad de Venezuela"

La opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado este jueves que cuenta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "para la libertad de Venezuela", después de una reunión a puerta cerrada que han mantenido ambos en la Casa Blanca.

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", ha declarado a su salida del encuentro con el dirigente estadounidense, momento en el que ha coincidido con varios de sus simpatizantes que se han acercado a las inmediaciones de la Casa Blanca para mostrarle su apoyo.

Por el momento, ni Machado ni Trump han dado detalles sobre el encuentro. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había insistido en que "hasta el momento" el presidente "no ha cambiado" su postura sobre que la opositora no puede gobernar Venezuela por falta de apoyo dentro del país latinoamericano.

