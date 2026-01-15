Agencias

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 198.000 solicitudes

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 198.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 9.000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 3 de enero un total de 1,884 millones, equivalente a un descenso de 19.000 beneficiarios frente a los 1,903 millones de los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2025 se situaron en los 1,850 millones.

Los principales incrementos se dieron en Nueva York (15.317), Georgia (5.705), Texas (5.323), California (4.300) y Oregón (2.737). Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en Nueva Jersey (-4.684), Missouri (-3.235), Illinois (-2.971), Connecticut (-2.136) y Ohio (-2.011).

Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Nueva Jersey y Rhode Island (2,9%); Washington (2,8%); Minnesota (2,7%); Massachusetts (2,6%); Oregón (2,3%); Illinois y Montana (2,2%); y Alaska, California, Connecticut y Nueva York (2,1%).

