Agencias

Las paramilitares RSF anuncian la toma de una zona estratégica en Darfur tras días de combates con el Ejército

Guardar

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han asegurado este jueves haberse hecho con el control de Jirjira, en el estado de Darfur Norte (oeste), en el marco de los combates de los últimos días con el Ejército al hilo de la guerra desatada en abril de 2023, que ha sumido al país africano en una profunda crisis humanitaria.

En un comunicado, las RSF han anunciado que han tomado la zona tras "expulsar a los restos del Ejército terrorista de Hermanos Musulmanes y los grupos mercenarios", en referencia a las Fuerzas Armadas --a las que acusan de mantener lazos con la organización islamista-- y sus aliados, entre ellos las Fuerzas Conjuntas.

"Las fuerzas terroristas enemigas han sufrido grandes pérdidas a nivel de personal y equipamiento, con cientos de muertos, después de que nuestras fuerzas les enseñaran lecciones de resiliencia y valentía", ha manifestado, antes de asegurar que los paramilitares "tienen el control total" de la zona, sin que el Ejército se haya pronunciado al respecto.

La Fuerza Conjunta había anunciado el martes la toma de Jirjira tras una ofensiva "de alta calidad" en coordinación con las Fuerzas Armadas, días después de que las RSF aseguraran que se habían hecho con la zona, en medio de un intercambio de golpes en Darfur, epicentro de los combates --junto a Kordofán-- durante los últimos meses.

Jirjira tiene una posición estratégica entre los estados de Darfur Norte y Darfur Sur, estando ubicada además a más de cien kilómetros de Geneina, capital de este último estado. Por ello, es una de las posiciones avanzadas del Ejército en los combates de las RSF y punto clave para proteger las zonas que controla en la frontera con Chad.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Telefónica amplía en 24 millones su fondo de capital riesgo centrado en IA y otros sectores clave en Brasil

La empresa eleva la inversión de Vivo Ventures hasta 75 millones de euros tras sumar recursos para fortalecer su apuesta por firmas emergentes tecnológicas, con el objetivo de potenciar soluciones innovadoras en sectores estratégicos, según comunicó la corporación

Telefónica amplía en 24 millones

Maíllo apunta que si merma la agricultura "dejamos de ser" Andalucía ante acuerdo de Mercosur propicio a distribuidores

Antonio Maíllo rechazó el pacto entre Europa y Mercosur, alertando sobre efectos negativos en el campo, pérdida de actividad, amenaza a la seguridad alimentaria y presión sobre productores locales frente a intereses de grandes empresas y cadenas de distribución

Maíllo apunta que si merma

Alejandro Davidovich vence a Vacherot y se mete en las semifinales de Adelaida

El andaluz demuestra solidez en pista dura tras superar al monegasco, sellando su pase entre los cuatro mejores del ATP 250 australiano, donde enfrentará al francés Ugo Humbert en busca de un lugar en la final

Alejandro Davidovich vence a Vacherot

17 compañías del sector salud, certificadas entre las 146 mejores empleadoras por 'Top Employers España' 2026

Diecisiete líderes de la industria farmacéutica y sanitaria han sido reconocidos por su gestión ejemplar de talento y políticas laborales, situándose entre las organizaciones más destacadas de España según el ranking internacional de mejores empleadores para 2026

17 compañías del sector salud,

IGP Ternera Asturiana respalda las reivindicaciones de los ganaderos frente al acuerdo con Mercosur

IGP Ternera Asturiana respalda las