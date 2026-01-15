La Reina Letizia rescata su rockera chaqueta de cuero rojo de Mango y triunfa

La presencia de la Reina Letizia en el Global Caregivers Forum, celebrado los días 15 y 16 de enero en el CaixaForum Madrid, estuvo marcada por una elección de vestuario que incluyó la chaqueta de cuero rojo de Mango, una prenda ya conocida en sus apariciones públicas. Según informó la revista ¡Hola!, la Reina encabezó este foro internacional dedicado a los programas de cuidado, organizado por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se congregaron líderes y especialistas para diseñar estrategias globales de apoyo a la crianza.

De acuerdo con lo publicado por ¡Hola!, Letizia había acompañado previamente al Rey Felipe VI en una visita a Valencia, donde asistieron a la exposición "La transformación de Valencia 1866-2026", impulsada por el diario Las Provincias en conmemoración a su 160º aniversario. Esta apretada agenda coincidió con la preocupación por el delicado estado de salud de Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía, quien según el mismo medio atraviesa una situación crítica debido a una enfermedad cognitiva diagnosticada hace tiempo.

Luego de su paso por Valencia, donde optó por un conjunto de traje sastre en tono berenjena, la Reina Letizia mantuvo su presencia en la esfera pública a pesar de la situación familiar y presidió el Global Caregivers Forum. Este evento internacional, detalló ¡Hola!, se propone como espacio clave para la elaboración de una hoja de ruta internacional destinada a la ampliación de programas de apoyo y acompañamiento a cuidadores, abordando desafíos sociales relevantes a escala mundial.

El medio ¡Hola! señaló que en esta nueva cita oficial, la Reina eligió un estilo definido por su chaqueta corta de cuero rojo, de corte recto, cuello tipo camisa y cuatro botones frontales, un diseño que estrenó durante la inauguración de la Feria ARCO en 2025 y que ha reutilizado en varias ocasiones. La prenda, en rojo carmín, se ha consolidado como uno de los elementos distintivos de su vestuario y frecuentemente asociada a sus actos oficiales.

La elección del atuendo incluyó además pantalones de talle alto con bajo acampanado y estampado Príncipe de Gales en tonos grises, acompañados por un top de seda blanco de cuello redondo y mocasines negros con tacón cuadrado. Según el relato de ¡Hola!, el estilismo proyectó una imagen identificada con la tendencia 'working girl', diferenciándose del conjunto anterior y fusionando comodidad con una apariencia adecuada al entorno formal del evento social.

Durante el foro, la Reina Letizia se sumó a una agenda centrada en la promoción de iniciativas orientadas al cuidado y la crianza, comprometiéndose con la causa de fortalecer el apoyo para familias y cuidadores a nivel internacional. Tal como consignó la revista ¡Hola!, la reunión sirvió como plataforma para que expertos y actores del sector debatieran y propusieran acciones concretas.

El evento de CaixaForum Madrid reunió a representantes de organizaciones y autoridades, convirtiéndose en uno de los puntos focales de la semana en la capital española. El papel de la Reina al presidir el foro reforzó su participación activa en causas de impacto social y su apoyo a la proyección internacional de estas iniciativas.

La reciente presencia de la Reina Letizia en actos de ámbito social destaca dentro de la agenda de la familia real, marcada en estos días tanto por compromisos oficiales como por la atención a la salud de miembros cercanos de la familia, según lo recabado por ¡Hola!. La combinación de su elección de vestimenta y su rol institucional ofreció una imagen coherente con sus anteriores intervenciones públicas, manteniendo el foco en las actividades relacionadas con el bienestar y los programas de ayuda a la infancia y las familias cuidadoras.