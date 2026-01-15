Imanol Arias y Nélida Grajales, primeras imágenes tras su boda, la cuarta para el actor

El actor Imanol Arias se trasladó esta semana a Bilbao junto a su esposa Nélida Grajales poco después de su enlace, donde tiene previsto cumplir compromisos teatrales con la obra “Mejor no decirlo”, compartiendo escenario con María Barranco. Según publicó el medio El diario vasco, la pareja reapareció en público por primera vez tras su boda secreta, dejando ver una actitud reservada respecto a los detalles de la ceremonia.

Imanol Arias, que atraviesa una etapa de cambios personales, será abuelo en los próximos meses tras el anuncio de embarazo de Alba Rivas, pareja de su hijo Jon, fruto de su anterior relación con Pastora Vega. De acuerdo con la información difundida por El diario vasco, este hecho se suma a la reciente boda del intérprete de 69 años con la abogada argentina Nélida Grajales, una unión celebrada de forma discreta y que representa el cuarto matrimonio para el actor español.

La relación entre Arias y Grajales comenzó muchos años atrás, pero ambos perdieron el contacto durante un tiempo. El reencuentro ocurrió cuando el intérprete se encontraba de gira teatral en Argentina, país natal de Grajales, presentando la obra “Mejor no decirlo”. Desde ese momento, detalló El diario vasco, consolidaron su vínculo personal y, aunque su romance no se hizo público hasta octubre pasado, llevaban aproximadamente un año residiendo juntos en la vivienda del actor en Madrid, donde se les veía con regularidad pasear por el barrio.

Durante la mañana posterior a que la noticia saliera a la luz, ambos fueron captados por las cámaras en la capital española, en una jornada marcada por la niebla. El diario vasco reportó que Arias, al abandonar su domicilio para dirigirse al aeropuerto, mostró incomodidad por la atención mediática dirigida a su vida privada luego del enlace. Pese a la insistencia de los periodistas, el actor rehusó hacer comentarios sobre la boda, limitándose a agradecer las felicitaciones recibidas. “Muchas gracias. Ya está, estupendo, no quiero contar nada más”, respondió ante las preguntas. Cuando una reportera insistió en conocer su estado de ánimo, Arias replicó: “¿Y cómo estás tú? Me preocupo más por ti, que hace frío y estás trabajando en la calle. Si es que es una tontería, lo de siempre, no quiero comentar nada”. A ello sumó: “Y sigues, te lo voy a contar a ti... Mira, cuando uno no vende algo privado tiene derecho a estar callado”. El medio El diario vasco detalló que, a pesar de su reserva, el actor reconoció estar muy feliz por el próximo nacimiento de su nieto.

Poco después, fue Nélida Grajales quien apareció para dirigirse al aeropuerto. Grajales agradeció amablemente las felicitaciones por su reciente matrimonio antes de embarcarse en el viaje a Bilbao, donde compartiría con Arias una breve estancia en el marco de los compromisos profesionales del actor. Las imágenes divulgadas por El diario vasco muestran a la pareja abrazada y sonriente en la terminal, sin disimular la complicidad y cercanía que caracteriza su relación, pero evitando dar declaraciones acerca del modo en que transcurrió su ceremonia o si contemplan celebrar la boda en una fiesta junto a familiares y allegados más adelante.

Según ha consignado El diario vasco, la pareja construyó su vínculo sentimental durante el último año, manteniéndose alejada de los focos mediáticos y priorizando la privacidad. La decisión de casarse se tomó tras un noviazgo discreto del que no se conocen detalles públicos sobre sus inicios. Arias manifestó durante sus escasas declaraciones públicas: “Vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda”, reafirmando el compromiso adquirido con Grajales y la voluntad de preservar el ámbito íntimo de la pareja.

Con esta nueva etapa personal, Arias inicia una fase en la que confluyen acontecimientos vitales relevantes, entre ellos la llegada inminente de su primer nieto y el inicio formal de su vida matrimonial con Grajales. El medio El diario vasco aportó que la pareja mantiene su rutina en Madrid y aprovecha los desplazamientos laborales del actor para compartir tiempo juntos, como ocurre actualmente en Bilbao, donde Arias continúa cumpliendo con su agenda de teatro mientras disfruta de la compañía de su esposa.

Las imágenes distribuidas muestran el ambiente de complicidad y normalidad que ambas figuras proyectan, a pesar de la atención despertada por el matrimonio. El diario vasco puntualiza que, tanto Arias como Grajales, prefieren mantener en reserva los pormenores de la boda y su entorno íntimo, limitándose a compartir solo lo indispensable acerca de sus vidas personales, mientras prosiguen con sus actividades profesionales y familiares.