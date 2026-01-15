Greenpeace avisa que uno de cada cuatro participantes en el Foro de Davos llega en jet privado, "altamente contaminante"

El informe "Davos in the Sky" de Greenpeace describe que durante la semana del Foro Económico Mundial de 2025 en Davos se contabilizaron 709 vuelos de jets privados, cifra que representa casi uno de cada cuatro asistentes al evento. De acuerdo con la organización ambiental, este incremento en el uso de aviones privados no responde a una mayor asistencia, sino a múltiples desplazamientos de las mismas aeronaves, situación que convierte a la región en un punto central de operaciones para este tipo de transporte en el marco del foro. Según informó Greenpeace, este aumento ha sido progresivo: en 2024 se registraron 628 vuelos y en 2023 la cifra fue de 227, lo que implica un crecimiento de más del triple en solo dos años.

La ONG alerta sobre el carácter “altamente contaminante” de los jets privados, subrayando que, pese a que la asistencia a las reuniones de Davos se mantiene estable, el tráfico de aviones de lujo continúa en expansión. Tal como detalló Greenpeace, en 2024 y 2025 varias aeronaves realizaron diversos traslados durante la misma semana, lo que enfatiza su uso recurrente y no exclusivo para la llegada y salida de los participantes, sino también como traslados cortos y segmentados a modo de "taxis aéreos". Según publicó Greenpeace, este fenómeno de vuelos repetidos contribuye significativamente a la huella de carbono del evento.

En el documento presentado, Greenpeace señala que existen numerosos casos de “ineficiencia extrema”. Dichos casos incluyen los vuelos cortos de ida y vuelta, realizados exclusivamente para dejar o recoger pasajeros, aunque los trayectos puedan cubrirse en trenes diurnos o nocturnos según datos de la organización. Según consignó el informe, el 70% de estas rutas podrían haberse realizado por tren en una sola jornada. Además, se destaca que un solo vuelo privado desde Arabia Saudí hasta Davos puede producir más de 42 toneladas de CO2, cifra comparable con las emisiones anuales de siete personas en Europa.

El análisis de Greenpeace vincula este escenario con una “regulación laxa” y una “fiscalidad insuficiente” para el sector del transporte aéreo de lujo. La ONG comparó la situación de los jets privados con los billetes de primera clase y clase business, que generan entre cuatro y cinco veces más dióxido de carbono por pasajero que los pasajes en clase turista. Según reportó el medio, actualmente no existe ninguna restricción o gravamen a nivel de la Unión Europea ni de España sobre los viajes en aviones exclusivos operados por una minoría.

Cristina Arjona, quien coordina la campaña de movilidad de Greenpeace, sostuvo según el medio que, ante los efectos visibles del cambio climático, resulta contradictorio que “la élite más poderosa y rica del mundo debata en Davos sobre los retos y avances globales, mientras literalmente intoxican el planeta con las emisiones de sus jets privados, que son verdaderas bombas climáticas”. Arjona expresó que “es hora de actuar”, reclamando que los gobiernos apliquen medidas que limiten la contaminación de los vuelos de lujo, y que implementen “nuevos impuestos” para que los sectores más acomodados asuman su responsabilidad ambiental.

El documento subraya también la falta de avances en materia de regulación fiscal efectiva para este tipo de transporte. De acuerdo con Greenpeace, aunque iniciativas políticas en foros internacionales como la Cumbre de Sevilla y la COP30 han recibido apoyo para establecer tasas globales a billetes de clase business y primera clase, aún no se plasman “compromisos claros” para su aplicación real.

Greenpeace demanda a las instituciones europeas y a los gobiernos de los países miembros que adopten medidas concretas y establezcan impuestos efectivos sobre los vuelos de lujo. La organización propone asignar estos ingresos fiscales a la mejora del transporte público y a la financiación de acciones que combatan la desigualdad y fortalezcan la justicia climática. En el caso de España, el colectivo sostiene que la recaudación podría destinarse al refuerzo del abono único de transporte recientemente implantado y también a programas de justicia climática global.

El informe también destaca el respaldo de Greenpeace a las negociaciones del Convenio Fiscal de las Naciones Unidas (UNFCITC) para aprobar nuevas normativas fiscales internacionales hasta 2027. Según destacó la ONG, se aboga por la inclusión de un impuesto global a la “riqueza extrema”, que abarque tanto los vuelos en jets privados como los billetes de primera clase y business, a fin de regular una actividad que, según sus análisis, multiplica los impactos negativos en el clima y amplía la brecha en materia de responsabilidad ambiental.

Greenpeace concluye que la inacción ante el crecimiento de los vuelos de lujo distingue un fenómeno donde la eficiencia del transporte queda supeditada al poder adquisitivo, sin que existan aún mecanismos regulatorios robustos que frenen su impacto climático. Según reiteró la ONG, la introducción de impuestos efectivos no solo permitiría abordar la desigualdad, sino también canalizar recursos hacia la acción climática y la transformación de los sistemas de movilidad en beneficio de la mayoría.