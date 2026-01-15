Farmaindustria advierte de que los cambios geopolíticos transforman el panorama mundial de innovación en salud

El director general de Farmaindustria, Juan Yermo, ha advertido de que España tiene el "potencial" para ser líder en la investigación, desarrollo y producción de nuevos medicamentos, "pero los cambios geopolíticos están transformando el panorama mundial de innovación en salud y es necesario actuar con urgencia para no perder la carrera global por la innovación".

Es fundamental aprovechar estas fortalezas y adoptar medidas políticas decididas para que Europa pueda seguir siendo competitiva en la carrera global por la inversión farmacéutica", subraya, recordando que hacer esto realidad exige que Europa "consolide y amplíe" la senda recientemente iniciada para agilizar y simplificar los procesos de autorización de los ensayos clínicos, en coherencia con iniciativas como el Fast EU y la futura Biotech Act.

Esta acción será necesaria para reforzar la competitividad europea, atraer inversiones y sobre todo facilitar que los pacientes europeos accedan a los tratamientos en desarrollo lo más rápido posible.

Desde la patronal de la industria farmacéutica que se hacen eco de los últimos datos del Registro Español de Estudios Clínicos, REEC, coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), donde se desprende que España autorizó el año pasado 962 ensayos clínicos con medicamentos; "cifra récord que sitúa a nuestro país como el líder europeo con mayor número de ensayos autorizados, así como el que lo hace en una mayor diversidad de áreas terapéuticas", señalan.

Como recuerda la Aemps, el liderazgo de España se debe a varios factores. Entre otros, a una red hospitalaria altamente capacitada con casi 1.000 centros implicados en investigación clínica en los últimos cinco años; a la participación creciente de pacientes y una de las mejores tasas de reclutamiento a nivel europeo, así como a la importante colaboración público-privada. "Hay que reseñar que más del 80% de los ensayos clínicos son financiados por la industria farmacéutica", afirma Farmaindustria.

El impulso de la investigación por parte de la industria es, por tanto, "clave para que España y Europa puedan seguir ofreciendo a la sociedad los medicamentos innovadores, especialmente en un momento en que Estados Unidos y Asia están aplicando políticas comerciales agresivas para atraer la innovación a su territorio".