Expertos reclaman políticas públicas "urgentes" en Alfabetización Mediática e Informacional

El catedrático de la Universidad de Huelva y autor de 'Políticas Públicas para la Alfabetización Mediática e Informacional. La acción política educomunicadora en Europa y Latinoamérica', Ignacio Aguaded, ha defendido que "la alfabetización mediática e informacional (AMI) ha dejado de ser una opción pedagógica para convertirse en una prioridad democrática" y ha reclamado "políticas públicas urgentes en AMI".

Según ha indicado el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) en una nota, Aguaded ha propuesto en la presentación de la guía en la sede la CAA, una hoja de ruta "clara" y "viable" para gobiernos, instituciones educativas y agentes sociales en plena era de la inteligencia artificial (IA) y la desinformación. En la presentación, además ha intervenido el presidente del CAA, Domi del Postigo.

Asimismo, el documento, editado por el Grupo Comunicar, parte de un diagnóstico contundente: "la ciudadanía vive inmersa en un ecosistema digital hiperconectado, marcado por la sobreexposición a pantallas, la proliferación de noticias falsas, los sesgos algorítmicos y nuevas amenazas como los deepfakes o la clonación de voz".

De tal modo que "la AMI no puede concebirse como un complemento, sino como un eje estratégico para sociedades más justas, plurales y democráticas", ha subrayado el autor.

La guía está firmada por un equipo internacional de referencia en educomunicación: Ignacio Aguaded (Universidad de Huelva), Miguel Ángel Ortiz-Sobrino (Universidad Complutense de Madrid), Manuel Fandos-Igado (UNIR), Natalia González-Fernández (Universidad de Cantabria), Patricia de-Casas-Moreno (Universidad de Extremadura).

A todos ellos se unen: Elizabeth Guadalupe Rojas-Estrada (México), Daniel Martín-Pena (Universidad de Extremadura), Ana María Beltrán-Flandoli (UTPL, Ecuador), José Vólquez (Utesa, República Dominicana) y Morella Alvarado (UCV, Venezuela).

De igual modo, "uno de los ejes centrales del texto es el papel de la AMI como motor del desarrollo ciudadano". La obra recoge el consenso académico e institucional, avalado por la Unesco y la Unión Europea, sobre la necesidad de formar a la población --y especialmente a niños, jóvenes y docentes-- en pensamiento crítico, análisis de la información y uso ético de la tecnología.

En esta línea, el catedrático ha advertido de que "no se trata solo de saber usar herramientas digitales, sino de comprender cómo funcionan los medios y cómo influyen en nuestras decisiones".

Por otro lado, la guía analiza con detalle las políticas y experiencias más relevantes en Europa y América Latina. Desde el impulso normativo de la Unión Europea y los planes nacionales de alfabetización mediática en países como Portugal, hasta iniciativas emergentes en Ecuador, Colombia, Perú, México o República Dominicana. El documento dibuja un mapa comparado de avances, carencias y buenas prácticas.

En este sentido, Brasil y Uruguay aparecen como "referentes" en la institucionalización de la AMI, mientras que Canadá y Australia se presentan como "modelos consolidados" a nivel internacional.

Frente a un enfoque basado en el miedo o la prohibición tecnológica, Aguaded ha expuesto ante el público, la apuesta conjunta que defienden los autores de la guía, basada en el diseño de políticas públicas "integrales, sostenidas y participativas".

En contexto, entre las propuestas más destacadas figuran la incorporación obligatoria de la educación mediática en los currículos escolares y universitarios, la formación continua del profesorado, el refuerzo del servicio público audiovisual, el apoyo a la investigación y al tercer sector, así como la creación de observatorios educomunicativos que orienten "las decisiones políticas con base en la evidencia científica".

No obstante, la guía dedica un capítulo específico a los retos del nuevo ecosistema de la IA, alertando sobre los riesgos psicosociales, la manipulación informativa y la pérdida de pensamiento crítico, pero también sobre las oportunidades educativas si se integran enfoques éticos y pedagógicos desde edades tempranas. "La peor estrategia es la tecnofobia; la clave está en educar para comprender y usar críticamente los medios", han subrayado.

En definitiva, Aguaded ha invitado a que "parlamentos, gobiernos y administraciones asuman la AMI como una política de Estado, imprescindible para fortalecer la democracia, la cohesión social y la ciudadanía crítica en el siglo XXI".

Por último, ha felicitado la labor que viene realizando el CAA en esta materia ante la presencia de su presidente, quien ha confirmado "el compromiso del órgano regulador del audiovisual en Andalucía en materias AMI".