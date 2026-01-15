Eurodiputados piden reforzar alianzas de seguridad de UE ante la situación "más grave desde la II Guerra Mundial"

"La verdadera autonomía estratégica depende de asociaciones que aporten capacidades concretas, interoperabilidad y resiliencia", manifestó el eurodiputado polaco Michal Szczerba, ponente del informe elaborado por la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, tras la votación en la que la mayoría de eurodiputados respaldó un llamado para profundizar las alianzas de seguridad de la Unión Europea frente a lo que consideran la coyuntura más crítica desde 1945. Según informó la agencia Europa Press, el texto aprobado subraya la necesidad de que la UE refuerce su cooperación en materia de defensa y establezca relaciones más sólidas con aliados estratégicos ante múltiples amenazas contemporáneas.

De acuerdo con Europa Press, el informe describe el momento actual como "el más grave desde la Segunda Guerra Mundial", marcado tanto por la guerra de agresión emprendida por Rusia contra Ucrania como por fenómenos que incluyen ciberataques, terrorismo, riesgos sobre infraestructuras críticas, amenazas híbridas y las consecuencias del cambio climático. Los parlamentarios europeos citan a Rusia como la amenaza principal, identificando su respaldo por parte de Irán, Corea del Norte y Bielorrusia, y señalan a China como un “competidor estratégico” cuyo apoyo a Moscú obliga a Europa a fortalecer su resiliencia económica y militar.

El texto aclaró que las Asociaciones de Seguridad y Defensa (ASD) constituyen herramientas imprescindibles para que la Unión Europea pueda responder efectivamente ante estas amenazas emergentes. Detalló Europa Press que la comisión considera vital que dichas alianzas aseguren interoperabilidad y coordinación entre la UE y sus socios, permitan compras conjuntas de equipamiento militar, y favorezcan la participación colectiva en misiones y operaciones, con especial énfasis en la respuesta a incidentes de naturaleza híbrida y cibernética.

En la actualidad, la Unión Europea mantiene relaciones formales de seguridad y defensa con ocho países socios: Noruega, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Japón, Albania, Macedonia del Norte y Moldavia, estos tres últimos países candidatos a la adhesión al bloque comunitario. Según publicó Europa Press, estas asociaciones permiten no solo la convergencia de prioridades estratégicas, sino también la colaboración práctica para mejorar la preparación militar y la capacidad de respuesta conjunta ante cualquier contingencia.

En el contexto de la agresión rusa a Ucrania, el informe recomienda que la UE formalice una asociación estratégica específica con Kiev. Europa Press consignó que los eurodiputados consideran el respaldo a Ucrania como un pilar central de la defensa europea actual y reclaman el apoyo sostenido en las esferas militar, política e industrial, así como garantías de seguridad a largo plazo para el país. Además, plantean la utilización de los activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania en estricto respeto a la legalidad internacional.

El documento también aboga por un seguimiento y supervisión parlamentaria más estrictos de las asociaciones de seguridad y defensa existentes, sugiriendo una profundización de la cooperación con socios adicionales. Los eurodiputados proponen integrar a los miembros de las ASD en las iniciativas clave de la política de defensa europea, con el objetivo de reforzar la cohesión y eficacia del bloque frente a amenazas globales y regionales.

En cuanto al marco de alianzas multilaterales, el informe elaborado por la comisión del Parlamento Europeo califica a la OTAN como la base fundamental para la defensa colectiva europea. El medio Europa Press reportó que, si bien los eurodiputados insisten en que la cooperación con la OTAN debe seguir siendo prioritaria, también recalcan la importancia de que Europa potencie su capacidad autónoma y operativa en defensa. Para lograr esto, el informe propone mejorar la interoperabilidad militar, aumentar la adquisición conjunta de recursos, perfeccionar la coordinación industrial y optimizar la planificación estratégica en el trabajo conjunto con la Alianza Atlántica, con el propósito de evitar duplicidades y elevar el grado de preparación militar del continente.

La comisión del Parlamento Europeo expone en su informe que las amenazas no reconocen fronteras, por lo que la acción conjunta resulta indispensable. Según Europa Press, los eurodiputados coinciden en que una verdadera autonomía estratégica para la Unión Europea solo puede alcanzarse a través de asociaciones sólidas que contribuyan con capacidades tangibles y mejoren la respuesta colectiva ante cualquier escenario adverso. Además, recalcan la importancia de sostener la complementariedad con la OTAN, apoyándose en la cooperación multilateral y preservando la cohesión transatlántica en materia de seguridad.

El informe será sometido próximamente a votación en el pleno del Parlamento Europeo, donde se decidirá su adopción formal. Los detalles presentados por Europa Press muestran que la cuestión de la seguridad europea permanece en el centro del debate institucional, impulsada por preocupaciones sobre la evolución del entorno internacional y por la determinación de mantener la unidad y preparación ante los desafíos actuales y futuros.