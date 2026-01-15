Agencias

España confía en que la creación de un comité para Gaza contribuya a aliviar la catástrofe humanitaria

Guardar

El Gobierno ha expresado su confianza en que la designación de un Comité nacional para la administración de Gaza en el marco del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, contribuya a aliviar la "catástrofe humanitaria" que se vive en la Franja, al tiempo que ha reiterado su apoyo a la Autoridad Palestina.

"España confía en que la designación de un Comité nacional para la administración de la Franja de Gaza constituya un avance que contribuya a la estabilidad y facilite el alivio de la catástrofe humanitaria" en el enclave costero "con el necesario incremento de la entrada de ayuda", ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Para el Ejecutivo, "la designación de un comité con personalidades palestinas para administrar la Franja es un paso positivo hacia la plena aplicación de la segunda fase del plan de paz y sienta las bases para la restitución de la unidad del Estado palestino bajo su Autoridad Nacional", en referencia a Gaza y Cisjordania.

Así las cosas, el Gobierno ha aprovechado para reafirmar "su firme apoyo a la Autoridad Nacional Palestina, nuestro único socio para la paz", al tiempo que ha reiterado "su papel esencial e indispensable en esta fase transitoria".

Por otra parte, Exteriores ha recalcado que "España continúa firmemente comprometida con los esfuerzos internacionales para la paz en Gaza" y ha agradecido el compromiso de los mediadores --Qatar, Turquía y Egipto-- para avanzar en la aplicación del plan de paz", insistiendo una vez más también en la implementación de la solución de dos Estados.

Esta mañana, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se había felicitado por el inicio de la segunda fase del plan de paz de 20 puntos propuesto por Trump.

España, ha dicho el ministro en declaraciones a la prensa, seguirá trabajando en esta segunda fase "por conseguir que el alto el fuego, que es todavía muy frágil y que ha sido violado sistemáticamente, se convierta en una paz definitiva".

También lo hará, ha añadido, para que la Autoridad Palestina "esté en el centro del horizonte político que tiene que empezarse a abrir y que tiene que conducir a lo que todos sabemos que va a traer paz y estabilidad en Oriente Medio, que es esa solución de dos estados".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El festival SON Estrella Galicia regresa este abril con conciertos inmersivos bajo el formato Café Berlín 360º en Madrid

Marie Davidson y Juana Molina inauguran una serie exclusiva de espectáculos en una sala completamente transformada, acercando a los asistentes a creaciones disruptivas y nuevos sonidos, mientras se anuncian más fechas y propuestas que desafían formatos tradicionales

El festival SON Estrella Galicia

Sanitas lanza la tercera convocatoria para impulsar la creación y renaturalización de zonas verdes urbanas

El programa ‘Healthy Cities’ abre su inscripción para candidaturas que busquen transformar espacios urbanos mediante plantación de árboles y restauración ecológica, priorizando beneficios ambientales, sociales y soluciones ante el cambio climático, según entidades participantes y expertos

Sanitas lanza la tercera convocatoria

Expertos reclaman medidas legislativas para acabar con las desigualdades en la atención a las enfermedades raras

Un informe alerta sobre profundas brechas en la asistencia, diagnóstico y acceso a terapias en personas que sufren patologías poco frecuentes, y reclama urgentes reformas jurídicas y coordinación nacional para asegurar igualdad en la cobertura sanitaria en España

Infobae

El campo andaluz saldrá a la calle el 29 de enero para mostrar su rechazo al acuerdo de la UE con Mercosur

Organizaciones agrarias han convocado a productores de toda la región a movilizarse frente a las sedes gubernamentales provinciales, exigiendo medidas concretas ante acuerdos internacionales, recortes presupuestarios y regulaciones que, según denuncian, amenazan la supervivencia del sector

El campo andaluz saldrá a

El campo andaluz saldrá a la calle el próximo 29 de enero para mostrar su rechazo al acuerdo de la UE con Mercosur

Organizaciones agrarias llaman a una movilización sin precedentes en enero, exigiendo cambios urgentes en la política comunitaria y nacional por considerar que los acuerdos internacionales y la burocracia agravan la crisis que enfrenta el sector agropecuario andaluz

El campo andaluz saldrá a