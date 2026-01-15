Ericsson plantea el recorte de 1.600 empleos en Suecia

El fabricante sueco de redes y equipos de telecomunicaciones Ericsson ha comunicado que continuarán las iniciativas destinadas a fortalecer la eficiencia operativa en toda la compañía, aunque estos procesos no se irán anunciando de manera individual. En este contexto, la empresa ha iniciado negociaciones formales con los sindicatos en Suecia, luego de presentar ante el Servicio Público de Empleo Sueco una propuesta para recortar unos 1.600 empleos en el país, según reportó el medio.

De acuerdo con la información difundida por Ericsson, la medida forma parte de una estrategia global orientada a optimizar la estructura de costos de la organización sin reducir las inversiones en desarrollo tecnológico. El objetivo declarado es mantener la competitividad y el liderazgo de la compañía dentro del sector de telecomunicaciones, en un entorno donde la presión sobre los márgenes y la competencia internacional presentan desafíos constantes para la empresa.

Tal como detalló el medio, la iniciativa de recorte laboral afectaría a trabajadores dentro del territorio sueco y responde a un proceso que involucra tanto ajustes en la plantilla como revisiones periódicas de la eficiencia interna. Ericsson ha destacado que si bien este tipo de ajustes forman parte de su política de mejora continua, la revisión y posible reducción de empleos seguirá analizándose de manera sostenida y estructurada en otros mercados donde opera, aunque no se anticipan anuncios similares para el resto de las filiales en este momento.

Según publicó el medio, los sindicatos suecos han sido convocados para negociar los términos y condiciones bajo los cuales se implementaría esta reducción, con particular atención a los derechos laborales y la transición de los empleados afectados. Las discusiones previas a la ejecución de estas medidas habían incluido, según fuentes internas, evaluaciones respecto al impacto en áreas críticas para el desarrollo tecnológico de la empresa. Ericsson enfatizó que su política contempla tanto la protección del empleo como la exigencia de adaptarse a las circunstancias económicas y tecnológicas actuales.

Además, Ericsson se encuentra cercana a la publicación de sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y al ejercicio completo del año anterior, agendada para el 23 de enero. El desempeño financiero tendrá especial relevancia en la interpretación de las razones y efectos del ajuste de plantilla, ya que históricamente la empresa ha vinculado la toma de estas decisiones con los resultados de negocio y las proyecciones de mercado, según reportó el medio.

La propuesta entregada al Servicio Público de Empleo Sueco responde a un procedimiento formal requerido para iniciar reducciones de plantilla en el sector. La compañía ha manifestado que dará seguimiento a las conversaciones con todos los actores involucrados hasta definir los criterios finales para la selección de los puestos afectados y las medidas de acompañamiento laboral. Además, la empresa reiteró su compromiso con la preservación del conocimiento y la experiencia técnica esencial para sus operaciones, en momentos en que la competencia en áreas como redes móviles y soluciones para la conectividad digital continúa intensificándose.

Según consignó el medio, la estrategia enfocada en la eficiencia y el ajuste de costes ya había tenido antecedentes en años recientes, fortaleciendo la estructura del grupo y permitiendo que los nuevos proyectos de innovación continúen su desarrollo en paralelo a las medidas de ajuste. La compañía no descartó que a futuro puedan anunciarse nuevas iniciativas dentro de este mismo marco estratégico, atendiendo a las dinámicas del sector y a la evolución de la demanda global de tecnologías de comunicación.

El proceso de negociación contempla mecanismos de indemnización y soporte en la reubicación profesional de los trabajadores que se vean desplazados por el ajuste, en línea con las prácticas vigentes en el mercado sueco. Por su parte, los sindicatos han manifestado disposición a dialogar sobre mecanismos que minimicen el impacto negativo del recorte, manteniendo espacios para la formación y la readaptación profesional, según información difundida por el mismo medio.

Las decisiones de Ericsson forman parte de un conjunto más amplio de acciones impulsadas por empresas de tecnología y telecomunicaciones que buscan responder a la evolución acelerada del mercado, las demandas de digitalización y la presión por incrementar márgenes frente a un entorno global de costos crecientes y cambios regulatorios. En este contexto, la compañía continúa destacando la importancia de sostener una inversión constante en investigación y desarrollo, a pesar de los ajustes en otras áreas, para afianzar su posición como uno de los principales proveedores de infraestructura y servicios en la industria de las telecomunicaciones.