El presidente polaco afirma que "no abandonará a los bielorrusos" en "su camino hacia la libertad"

Durante el encuentro con Svetlana Tijanovskaya y distintos miembros de la diáspora bielorrusa, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, recalcó el sacrificio y la resistencia de quienes se oponen al régimen vigente en Bielorrusia y aseguró que Varsovia continuará brindando un respaldo incondicional a sus esfuerzos por obtener transformaciones democráticas. Según consignó la agencia de noticias PAP, el mandatario enfatizó que “no abandonará a los bielorrusos” en lo que denominó “su camino hacia la libertad”.

Tal como publicó PAP, Nawrocki reiteró el compromiso de Polonia durante una reunión mantenida este jueves con Tijanovskaya, líder opositora bielorrusa actualmente en el exilio, así como con representantes del movimiento disidente y de la comunidad bielorrusa radicada en el extranjero. En sus declaraciones, el jefe de Estado señaló: “Como nación, valoramos profundamente la libertad, la independencia y la soberanía, y buscamos demostrar estos valores a nuestros amigos”. Añadió que desde Varsovia se pretende “agradecer a todos los bielorrusos libres su perseverancia en estos tiempos tan difíciles, algo que exige un enorme sacrificio”.

El presidente Nawrocki manifestó, según reportó la agencia PAP, que el proceso en el que se encuentran los opositores bielorrusos constituye un “largo camino para lograr la libertad”. Subrayó además que el gobierno polaco mantendrá su respaldo de manera indefinida, al afirmar que Polonia “nunca dejará de prestar respaldo, independientemente de quién sea el presidente o el jefe de Gobierno”. Este apoyo, indicó, responde a una identificación histórica y a valores compartidos relacionados con la defensa de la soberanía frente a presiones externas.

Durante la jornada, Tijanovskaya aprovechó la ocasión para elogiar la fortaleza de la sociedad polaca, que, en sus palabras, “sirve a sus ciudadanos”. La dirigente opositora resaltó los valores de independencia y libertad presentes en el país vecino, al comentar: “Esto es lo que queremos para Bielorrusia”. Su intervención, recogida por PAP, se enfocó en la aspiración de replicar en su nación estándares democráticos y estructuras estatales orientadas a la ciudadanía.

El medio PAP detalló que Nawrocki, durante el encuentro, buscó transmitir un mensaje de solidaridad ante los desafíos que enfrenta la oposición bielorrusa, destacando la magnitud del esfuerzo necesario para resistir en la actual coyuntura. El mandatario resaltó que estas circunstancias requieren un alto grado de compromiso y renuncias por parte de quienes luchan desde el interior y el exterior de Bielorrusia.

Las reuniones en las que participaron representantes de la diáspora se inscriben en un contexto de relaciones tensas entre Bielorrusia y sus países vecinos, donde Polonia figura entre los principales defensores de iniciativas a favor de los derechos civiles y procesos electorales libres en territorio bielorruso. PAP reportó que las sucesivas administraciones polacas han reiterado en diversas ocasiones su disposición a prestar apoyo material y político a los exiliados y a las organizaciones opositoras de Bielorrusia.

El respaldo polaco, indicó la agencia, se fundamenta también en una percepción nacional sobre la importancia de salvaguardar la seguridad y la democracia en Europa del Este. Según lo expresado durante el encuentro, Varsovia considera que la estabilidad regional depende, en parte, de la posibilidad de asentar un proceso de apertura y reforma en Bielorrusia, donde operativos recientes contra disidentes han suscitado preocupación internacional.

Durante su visita, Tijanovskaya hizo público su agradecimiento al pueblo polaco y subrayó el acompañamiento recibido por parte de las instituciones de ese país y las redes cívicas que, tras las últimas elecciones bielorrusas y el posterior aumento de la represión, han recibido a decenas de opositores e impulsado programas de apoyo para quienes han abandonado su país natal.

Las palabras de Nawrocki y Tijanovskaya, según detalló PAP, tuvieron lugar en el marco de una serie de reuniones y encuentros destinados a fortalecer los lazos entre la diáspora bielorrusa y las autoridades polacas. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de mantener vigente el reclamo internacional por el respeto a los derechos de quienes enfrentan represalias en Bielorrusia, así como en la urgencia de avanzar hacia un sistema político representativo.

Finalmente, el medio reportó que Polonia continuará su política de puertas abiertas para exiliados y seguirá presionando a nivel diplomático en la Unión Europea y organismos multilaterales para sostener su apoyo a la oposición bielorrusa. Según manifestaron los asistentes, las acciones de Varsovia buscan incentivar la continuidad del movimiento democrático bielorruso y dar visibilidad a su lucha en el ámbito internacional.