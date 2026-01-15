Agencias

El alcalde de Torrelavega recibe a los alumnos de El Salvador tras su brillante participación en 'Saber y Ganar'

Estudiantes del centro cántabro, reconocidos en el Ayuntamiento tras ganar más de 4.000 euros en un legendario concurso educativo televisivo, donarán parte del premio a la investigación contra el cáncer y organizarán una iniciativa solidaria junto a otro instituto

Durante el encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Torrelavega, los estudiantes del centro El Salvador transmitieron su intención de utilizar parte del premio obtenido en el concurso televisivo 'Saber y Ganar' para colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), destinándolo a la investigación sobre cáncer infantil y a programas dirigidos a niños que sufren la enfermedad y sus familias. Además, informaron que el resto del dinero ganado permitirá financiar una iniciativa para todos los alumnos de 4º de ESO al final del curso.

Según informó el medio, la audiencia con el alcalde, Javier López Estrada, tuvo lugar el jueves tras la participación del grupo, compuesto por Samuel Díaz, Claudia San Juan y Leo Arce, en dos ediciones especiales de 'Saber y Ganar', emitidas el 28 y el 31 de diciembre en La2 de RTVE y dirigidas por Jordi Hurtado. Durante estas emisiones, los representantes de El Salvador recibieron un premio de 4.010 euros gracias a su desempeño en este espacio cultural. El alcalde reconoció públicamente la actuación del equipo y les agradeció en nombre de la corporación y de la ciudadanía por haber representado a Torrelavega.

El grupo participante hizo entrega al alcalde de una fotografía firmada por Jordi Hurtado, un recuerdo del instante en que obsequiaron al presentador del programa con un objeto conmemorativo del 130 aniversario del reconocimiento de Torrelavega como ciudad. Esta imagen simboliza el vínculo entre el alumnado, el centro educativo y la historia local, tal como destacó el medio.

Según detalló la publicación, El Salvador destacó como el único centro seleccionado de Cantabria para esta edición navideña del programa, tras ser elegido entre más de 120 candidaturas escolares de toda España. De este modo, el colegio representó a la comunidad autonómica en un concurso que ocupa parrilla televisiva de forma ininterrumpida desde 1997.

El equipo, durante su intervención en el Ayuntamiento, subrayó el ambiente de colaboración surgido con el resto de los centros educativos participantes. Entre ellos mencionaron de forma especial al IES Maestro Don José Jurado Espada, situado en El Rubio, Sevilla, con cuyo alumnado analizan la posibilidad de organizar actividades conjuntas de carácter solidario. Esta propuesta pretende reforzar los lazos creados en el programa y dar continuidad al espíritu de cooperación vivido durante la competición, profundizó el medio.

En el acto estuvieron presentes también el director de la Cooperativa de Enseñanza El Salvador, José Miguel Fernández Viadero, y el profesor Francisco Muñoz, ambos acompañantes del equipo en su experiencia televisiva y en la posterior recepción institucional. La noticia destacó el papel de estos responsables en la preparación y acompañamiento del alumnado.

El medio puntualizó, además, que la actividad solidaria resultante del esfuerzo de los estudiantes se dirige no solo a reforzar la conciencia social del alumnado sino también a ofrecer un apoyo real a quienes afrontan situaciones vinculadas al cáncer infantil, alineando esta acción con los objetivos de la AECC.

La exposición mediática alcanzada por el equipo a través de la televisión nacional permitió visibilizar la labor educativa del centro El Salvador y su compromiso con valores solidarios, según consignó el medio. La entrega al alcalde de un recuerdo ligado al aniversario de la ciudad estuvo acompañada de un mensaje de gratitud hacia quienes han respaldado a estos jóvenes durante el concurso. El medio remarcó que el galardón obtenido se convierte en un punto de partida para nuevas iniciativas en beneficio tanto de la comunidad escolar como de proyectos sociales colaborativos con otros centros.

