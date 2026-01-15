El Albacete se "avergüenza" de los insultos racistas y perseguirá a quien lanzó un plátano a Vinícius

El club Albacete Balompié comunicó que mantiene abierta una investigación para identificar al responsable que arrojó un plátano al terreno de juego durante el partido de la Copa del Rey ante el Real Madrid, ocurrencia que quedó registrada en las imágenes del encuentro. Según detalló el propio club en un comunicado recogido por el medio, la institución demanda la colaboración tanto de las autoridades como de la afición, solicitando que aporten cualquier información o material gráfico que facilite el esclarecimiento de los hechos. Este incidente estuvo acompañado de insultos racistas dirigidos al futbolista brasileño Vinícius Jr., situación que el club calificó como motivo de vergüenza y que repudió públicamente.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el Albacete expresó en su mensaje oficial que los comportamientos racistas y discriminatorios van en contra de los valores que identifica a la institución y su localidad. El comunicado subraya: “No vamos a consentir, bajo ningún concepto, que nuestra ciudad y nuestro Club queden señalados por comportamientos aislados indeseables”. Además, la entidad recordó que el ambiente habitual del estadio Carlos Belmonte y de su hinchada se caracteriza por la cordialidad y el respeto, y lamentó que unos pocos individuos empañen la imagen del club y de la ciudad con conductas que catalogó como indignas y denunciables.

Según consignó el club en su declaración, las medidas disciplinarias en contra del autor se intensificarán una vez se logre su identificación. “Adoptaremos todas las medidas disciplinarias que estén a nuestro alcance para que, si es posible, no vuelva a pisar nunca más el Carlos Belmonte”, comunicó el Albacete Balompié en nombre de su afición. El club hizo un especial llamado a sus seguidores para que colaboren activamente en el proceso de investigación y esclarecimiento, ofreciendo cualquier tipo de información útil.

El comunicado también hizo referencia a actos de xenofobia detectados fuera del estadio. El club detalló que, antes del inicio del partido, un reducido grupo de personas profirió cánticos de carácter xenófobo en las inmediaciones del Carlos Belmonte. Esta conducta, como señaló la entidad manchega, motivó aún más el mensaje de apoyo desde el club tanto al jugador afectado como al Real Madrid y a sus seguidores. El club afirmó su “total compromiso con la ardua labor de erradicar del fútbol -y de la sociedad, en general- cualquier comportamiento de índole racista, xenófobo o discriminatorio”.

La condena del Albacete fue acompañada de un mensaje de solidaridad con Vinícius Jr. y con el Real Madrid, a quienes transmitió su respaldo ante lo que calificó como conductas deleznables. En paralelo, LaLiga se sumó a la condena a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, en el que manifestó: “Desde LaLiga condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian. Vinícius, LaLiga está contigo”, según publicó la patronal del fútbol profesional en España.

El partido que enfrentó a Albacete y Real Madrid terminó con la sorpresiva eliminación del conjunto blanco del torneo, hecho que, según la institución manchega, se vio opacado por lo ocurrido en las gradas y alrededores del estadio. El club insistió en que la conducta de unos pocos no representa al grueso de la hinchada ni a los valores históricos del Albacete Balompié, por lo que reiteró su disposición a tomar medidas que aseguren que este tipo de hechos no se repitan.

Las acciones presentadas por el Albacete forman parte de un protocolo que contempla la colaboración tanto con fuerzas de seguridad como con los organismos deportivos pertinentes. El club solicitó el respaldo y la cooperación institucional, al tiempo que animó a los testigos del incidente a proporcionar todo el material disponible que permita identificar al responsable de lanzar el plátano, hecho que fue ampliamente difundido en grabaciones y fotografías del evento.

La respuesta a este suceso se da en un contexto en el que el fútbol español se ha visto interpelado en diferentes ocasiones por episodios de racismo en los estadios. Según la información publicada, tanto el club manchego como LaLiga, en su mensaje, han reiterado la necesidad de erradicar estos comportamientos y de aplicar aquellas sanciones necesarias para preservar el respeto y la igualdad dentro y fuera de los recintos deportivos.