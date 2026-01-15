Al referirse a las liberaciones de reclusos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a intensificar los esfuerzos para terminar con el sufrimiento de los privados de libertad y de sus familias que permanecen en vigilia fuera de numerosos centros penitenciarios. Esta petición responde a la reciente excarcelación de 102 personas confirmadas por la Plataforma Unitaria opositora, dentro de los 116 casos anunciados por el gobierno de Caracas, lo que subraya la situación de quienes aún esperan una resolución sobre su situación procesal.

De acuerdo con la información reportada por distintos medios y confirmada por la Plataforma Unitaria, Rodríguez marcó este hecho como uno de los puntos centrales de su gestión durante una comparecencia ante la prensa, en la que estuvo acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. La mandataria interina describió este ciclo como un “nuevo momento político” en Venezuela, orientado a propiciar el “entendimiento” entre sectores con posturas contrapuestas, y resaltó que la búsqueda de soluciones pacíficas y el respeto a los derechos humanos constituyen directrices para la acción del gobierno.

Según lo publicado por la agencia Europa Press, Rodríguez explicó que el Ejecutivo aspira a abrir mayores espacios de diálogo y participación política. En sus declaraciones, subrayó que el proceso de excarcelaciones responde a un “objetivo” establecido por su antecesor, Nicolás Maduro, quien fue capturado el 3 de enero en una operación estadounidense en Caracas. Añadió que fue en diciembre de 2025 cuando Maduro impulsó la liberación de 194 personas como parte de esa política, y detalló que la cifra total de excarcelaciones ha alcanzado ya 406.

En sus declaraciones públicas, la presidenta encargada putuo énfasis en la necesidad de que el Estado facilite acuerdos y respete las diferencias ideológicas sin renunciar a la preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, según consignó Europa Press. Además, expresó su compromiso con la apertura de canales de diálogo “desde la divergencia y la diversidad política e ideológica, pero con respeto hacia el otro”, en referencia al pluralismo de la vida política venezolana.

Los discursos de Rodríguez se desarrollaron en un contexto caracterizado por la presión de organizaciones opositoras y familiares de detenidos, quienes han mantenido presencia constante frente a los centros penitenciarios exigiendo respuestas más rápidas y la finalización del llamado “sufrimiento” de quienes permanecen privados de libertad. Las redes sociales también han recogido estos reclamos, amplificando la demanda de acelerar los procedimientos de liberación de presos políticos y otras personas con procesos pendientes, acorde a lo indicado por Europa Press.

El gobierno interino reconoció que el proceso de excarcelaciones forma parte de un viraje político y de una estrategia para suavizar tensiones internas, así como para generar condiciones para la discusión de temas pendientes entre los distintos sectores nacionales, detalló nuevamente Europa Press. El papel de la Asamblea Nacional y el Ministerio del Interior ha resultado esencial en la gestión de este proceso, puesto que se encargan tanto de la viabilidad de los trámites legales como de la coordinación con los organismos de seguridad y justicia.

La situación descrita se inscribe en el marco de la coyuntura posterior a la captura de Maduro y la transición del poder en Venezuela. El gobierno ha intentado proyectar la liberación de reclusos como un indicador de avance hacia la reconciliación y el respeto a los derechos humanos, mientras la oposición insiste en la necesidad de mantener la presión hasta lograr la liberación total de los considerados presos políticos, según constató Europa Press.

Las cifras y los datos sobre excarcelaciones han sido objeto de seguimiento de organizaciones defensoras de derechos humanos y de grupos políticos, quienes comparan los distintos listados publicados por el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria para chequear la correspondencia entre los nombres anunciados y los casos efectivamente resueltos. El gobierno, por su parte, sostiene que las liberaciones obedecen a una política general orientada a permitir un “nuevo momento” de diálogo y estabilidad, como afirmó Rodríguez en su última intervención ante los medios.

En las jornadas recientes, el clima político en Venezuela ha estado marcado por la expectativa de nuevas excarcelaciones y por la demanda de mayor transparencia en los procesos judiciales en curso. La postura del Ejecutivo ha girado en torno a la idea de buscar escenarios de entendimiento y respeto a la diversidad ideológica, en línea con el discurso de apertura formulado por la presidenta encargada, detalló Europa Press. Al mismo tiempo, tanto la oposición como los familiares de los detenidos aguardan anuncios que permitan dar respuesta a padecimientos prolongados y reducir la tensión derivada de la situación de los reclusos aún sin resolución.