De Guindos apuesta por una banca europea más simple sin recortar capital

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha defendido este jueves la necesidad de simplificar la regulación de la banca europea, fomentar la integración financiera y avanzar en la unión bancaria, con un enfoque más proporcional para las entidades pequeñas y sin rebajar los requisitos de capital.

"La idea es simplificar el marco regulador de los bancos europeos en tres ámbitos: los requisitos de capital, la información y la supervisión", ha resumido durante un intercambio de puntos de vista en la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, centrado en los resultados del Grupo de Alto Nivel sobre Simplificación del BCE que él mismo preside.

De Guindos ha recalcado que simplificar no equivale a desregular, y que cualquier reforma del marco prudencial debe preservar la resiliencia del sector y la capacidad de actuación de las autoridades microprudenciales, macroprudenciales y de resolución. "No vamos a socavar los requisitos de capital de los bancos europeos", ha subrayado.

El vicepresidente del BCE ha insistido en que los actuales niveles de capital y liquidez no están limitando la capacidad de los bancos para conceder crédito a la economía real, algo que, según ha explicado, confirman las encuestas periódicas de préstamos bancarios del banco central.

En este sentido, ha defendido que la solvencia del sistema financiero europeo constituye una de las pocas ventajas competitivas de la UE frente a otras jurisdicciones, y ha subrayado la mejora de la rentabilidad y las valoraciones de la banca en los últimos años.

PROPORCIONALIDAD Y BANCOS PEQUEÑOS

Otro de los ejes del debate ha sido la proporcionalidad de las normas, especialmente para las entidades pequeñas y no complejas. De Guindos ha defendido la conveniencia de un marco regulatorio y supervisor más simple para este tipo de bancos, aunque ha señalado que podría ir acompañado de mayores ratios de capital o liquidez, sin que por el momento se haya realizado un cálculo cuantitativo concreto.

"No queremos copiar los modelos de Estados Unidos o del Reino Unido, pero creemos que los bancos pequeños merecen un enfoque diferenciado", ha explicado, subrayando que se trata de recomendaciones cualitativas que deberán desarrollarse en cooperación con la Comisión Europea.

UNIÓN BANCARIA Y ARMONIZACIÓN

Por otro lado, el vicepresidente del BCE ha identificado la falta de una unión bancaria completa como uno de los principales obstáculos para la integración financiera y la simplificación regulatoria. Aunque la UE cuenta con supervisión y resolución únicas, ha recordado que sigue pendiente un sistema europeo de garantía de depósitos, lo que obliga a mantener un enfoque nacional en la gestión de riesgos.

En este contexto, ha defendido avanzar hacia una mayor armonización normativa, incluyendo el uso de reglamentos directamente aplicables en lugar de directivas, con el objetivo de reducir la fragmentación derivada de las transposiciones nacionales.

En materia de estabilidad financiera, De Guindos ha advertido de que las divergencias entre autoridades nacionales pueden generar fragmentación y ha apoyado la idea de simplificar la estructura de los colchones de capital, incluso mediante su fusión, para facilitar la comprensión del capital bancario por parte de los inversores institucionales.

Asimismo, ha reiterado el compromiso del BCE con una aplicación plena y fiel de Basilea III, aunque ha advertido de la necesidad de evitar que la UE quede en desventaja competitiva si otras jurisdicciones retrasan o suavizan su implementación. "La banca es un negocio global", ha señalado, abogando por un enfoque equilibrado.

Preguntado por los impuestos nacionales a la banca, De Guindos ha insistido en que la fiscalidad no debe perjudicar la concesión de crédito ni la estabilidad financiera, y ha criticado los obstáculos políticos a las fusiones y adquisiciones bancarias, especialmente en operaciones transfronterizas, al considerar que van en contra de los objetivos de integración del mercado único de capitales.

El vicepresidente del BCE ha recordado, además, que las propuestas del Grupo de Alto Nivel sobre Simplificación tienen un carácter orientativo y estratégico, y están dirigidas a servir de base al trabajo legislativo de la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo, que serán los encargados de traducir estas recomendaciones en cambios normativos concretos.