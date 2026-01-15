Agencias

Cuba despide con honores de Estado a los 32 efectivos muertos en el ataque de EEUU para capturar a Maduro

Las autoridades de Cuba han despedido este jueves con honores de Estado a los 32 miembros de las fuerzas cubanas caídos en el ataque de Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El acto en el aeropuerto José Martí de La Habana ha contado con la presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el expresidente e histórico líder cubano Raúl Castro, y ha seguido una iconografía de funeral de Estado, con la treintena de féretros con los restos mortales de los efectivos que cayeron en la intervención militar estadounidense cubiertos con la bandera cubana.

Posteriomente, han sido trasladados hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde se permitirá el acceso público a la capilla ardiente de los 32 efectivos fallecidos.

En un discurso ante las autoridades y familiares congregadas, el ministro del Iior, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, ha reivindicado la "heroica" actitud de los "combatientes" cubanos caídos en Venezuela.

"Con la claridad que exige la historia, no los recibimos con resignación, lo hacemos con profundo amor y eterno compromiso. Porque sabemos que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano, defendiendo una causa justa", ha proclamado.

El político cubano ha destacado la resistencia de los efectivos cubanos en Venezuela, haciendo un paralelismo con otros hitos militares de la Revolución cubana, como la batalla de Girón o las operaciones de combatientes internacionalistas cubanos en el exterior.

"Los pueblos de nuestra América sabrán reconocer y agradecerán por siempre su ejemplo supremo de sacrificio y lealtad", ha dicho, al tiempo que ha señalado que la lección que extrae La Habana es que "el imperialismo jamás podrá comprar la dignidad del pueblo cubano".

