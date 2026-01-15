Cristina, una de las hijas de Julio Iglesias, se blinda ante la polémica con un llamativo gesto

A raíz de que las denuncias contra Julio Iglesias por parte de dos de sus anteriores empleadas domésticas se dieron a conocer mediante publicaciones de esDiario.es y Univisión, Cristina Iglesias, una de las hijas gemelas del artista, optó por modificar la configuración de privacidad en su cuenta de Instagram. Según las publicaciones recogidas por Semana, Cristina deshabilitó la opción de comentarios en la única publicación de su perfil en la que aparece junto a su padre, un conjunto de imágenes subidas en el verano de 2021 como homenaje y felicitación al cantante. Esta acción surge luego de que el testimonio de las presuntas víctimas detallara graves acusaciones contra el artista, hecho que ha generado gran repercusión pública y mediática.

Según informó esDiario.es, las denunciantes relataron episodios de violencia sexual y laboral ocurridos durante varios meses en 2021, periodo en que estuvieron empleadas en residencias de Julio Iglesias, situadas tanto en Bahamas como en República Dominicana. Las mujeres describieron situaciones en las que el cantante habría abusado de ellas, llegando a tocar zonas íntimas sin consentimiento, restringirles la posibilidad de mantener relaciones sentimentales, someterlas a exámenes ginecológicos y ejercer control sobre el acceso a sus teléfonos y comunicaciones personales. El relato de las presuntas víctimas también incluyó denuncias por humillaciones, vejaciones y supuestos malos tratos tanto físicos como verbales.

El medio Univisión obtuvo declaraciones de las exempleadas, quienes se refirieron a la dinámica de trabajo con Iglesias como abusiva y deshumanizante. Según sus testimonios, fueron tratadas “prácticamente como esclavas”, aludiendo a que el cantante habría coartado repetidamente sus derechos básicos mientras trabajaban bajo sus órdenes. Ambas afirmaron que las agresiones y restricciones impuestas impactaron de manera significativa en su bienestar físico y psicológico, ya que se sintieron aisladas y sin posibilidad de recurrir a terceros en busca de ayuda o asesoramiento.

Tras la difusión mediática de estas denuncias, ni el propio Julio Iglesias ni su entorno más cercano han emitido declaraciones oficiales. Siguiendo las consignas del propio cantante, tanto su esposa Miranda Rynsburger como sus ocho hijos —Chabeli, Julio José y Enrique (fruto de su relación anterior con Isabel Preysler), Miguel, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo— han optado por mantener silencio absoluto. Según detalló esDiario.es, el equipo legal del cantante se encuentra trabajando en la defensa ante todas las acusaciones, asegurando que la situación se esclarecerá en breve.

Semana reportó el impacto que las revelaciones periodísticas han tenido en el entorno familiar de Julio Iglesias. Cristina Iglesias, con 154.000 seguidores en Instagram, presentó el primer gesto público de resguardo al impedir que la comunidad digital interactúe en el mencionado post homenaje a su padre. Esta decisión representa el único caso en su perfil donde no es posible escribir comentarios, lo que marca un precedente dentro de la familia. El resto de los hijos y la esposa del artista han optado por no modificar el acceso a sus redes sociales ni emitir mensajes referentes a las denuncias.

La cobertura de esDiario.es incluyó detalles sobre la negativa del cantante a pronunciarse inmediatamente, aunque fuentes cercanas aseguraron su disposición a enfrentar las acusaciones a través de sus representantes legales. Las víctimas, por su parte, manifestaron su deseo de que sus relatos contribuyan a visibilizar situaciones similares y evitar que otras personas sufran condiciones de trabajo que consideraron degradantes y abusivas.

El caso ha suscitado gran atención en medios internacionales, dada la figura pública de Julio Iglesias y el alcance de las declaraciones hechas por las exempleadas. Según informó Univisión, las investigaciones periodísticas buscan corroborar los datos aportados por las denunciantes y establecer el desarrollo judicial del caso. Al cierre del reporte, no se había comunicado la apertura de un procedimiento penal formal contra el cantante, aunque su equipo legal sostiene que presentarán todas las evidencias necesarias para refutar las alegaciones.

Las plataformas digitales, incluidas las cuentas de redes sociales de Cristina Iglesias, permanecen bajo observación de seguidores y medios ante cualquier eventualidad o pronunciamiento en torno al escándalo. La familia mantiene la postura de no emitir declaraciones, mientras la controversia en torno al testimonio de las exempleadas continúa siendo difundida tanto en prensa escrita como en medios audiovisuales.