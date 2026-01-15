Agencias

Canadá confirma la muerte de uno de sus ciudadanos durante las protestas en Irán y responsabiliza a Teherán

Un ciudadano con pasaporte canadiense perdió la vida durante las manifestaciones antigubernamentales recientes en Irán, según información oficial, mientras el gobierno de Ottawa asegura que la familia recibe atención consular y demanda alto inmediato a la represión

Canadá ha exigido el cese de la represión en Irán tras la muerte de un ciudadano con pasaporte canadiense ocurrida durante las recientes protestas antigubernamentales en ese país, según informó Europa Press. El gobierno canadiense confirmó que la víctima falleció durante el desarrollo de manifestaciones que organismos de defensa de los Derechos Humanos han reportado como extremadamente violentas, con un saldo que ya supera los 3.400 fallecidos en las últimas semanas.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, comunicó que funcionarios consulares mantienen contacto con la familia del ciudadano fallecido en territorio canadiense. Según detalló Europa Press, la funcionaria expresó públicamente sus condolencias a los familiares y reiteró que Ottawa insiste en la necesidad de terminar de inmediato con la violencia estatal ejercida contra la población civil durante las protestas. Anand declaró: “Acabo de enterarme de la muerte de un ciudadano canadiense en Irán a manos de las autoridades iraníes. Nuestros funcionarios consulares están en contacto con la familia de la víctima en Canadá, a quienes quiero transmitir mis más sinceras condolencias”.

Anand, citada por Europa Press, también advirtió que las protestas ciudadanas en Irán, calificadas como pacíficas por el gobierno de Canadá, son una demanda legítima para que el régimen escuche las voces que reclaman un alto a las violaciones de derechos humanos. Subrayó que el comportamiento de las autoridades iraníes refleja “un flagrante menosprecio por la vida humana”, y que, desde la perspectiva de Canadá, “esta violencia debe cesar”. Además, afirmó que el gobierno canadiense condena la represión y demanda el “cese inmediato de la violencia del régimen de Irán”.

Mientras tanto, el gobierno de Teherán ha respondido públicamente atribuyendo la responsabilidad de la agitación social a la injerencia de potencias extranjeras. Según Europa Press, las autoridades iraníes han señalado a Estados Unidos e Israel como los impulsores de las manifestaciones y de los episodios violentos ocurridos en el país. Desde Teherán sostienen que las protestas fueron utilizadas como pretexto para facilitar una eventual intervención militar encabezada por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump.

El gobierno iraní, según reportó Europa Press, también ha instado a Washington a mantener abierto un canal de diálogo con el fin de resolver los desacuerdos existentes. A pesar de este llamado al diálogo, las autoridades en Irán recalcaron su disposición para responder ante la posibilidad de un conflicto militar.

De acuerdo con el recuento divulgado por organizaciones de derechos humanos y reflejado por Europa Press, la cantidad de víctimas letales atribuidas a la represión estatal ha superado los 3.400 muertos durante las protestas. Estas cifras han promovido una presión internacional sobre el régimen iraní para moderar su actuación ante manifestaciones ciudadanas y respetar los derechos fundamentales de los participantes.

Las manifestaciones en Irán surgieron en respuesta a reclamos sociales y han tenido por objetivo denunciar las restricciones civiles y violaciones persistentes de los derechos humanos. La muerte del ciudadano canadiense se suma al registro de víctimas internacionales que han perdido la vida en el contexto de la crisis social iraní.

La respuesta de la comunidad internacional, encabezada en este caso por Canadá, se ha manifestado a través de pronunciamientos oficiales y exigencias dirigidas a las autoridades iraníes para garantizar la seguridad y la integridad de la población, así como de ciudadanos extranjeros que residían o viajaban por ese país en el momento de la represión. Según publicó Europa Press, Ottawa ha puesto especial interés en brindar asistencia consular a las víctimas y coordinar las acciones diplomáticas necesarias para salvaguardar a sus ciudadanos en el extranjero.

