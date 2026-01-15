BlackRock cerró 2025 con un récord de más de 14 billones de dólares en activos gestionados

El resultado promedio de los activos bajo gestión de BlackRock en 2025 se situó en 12,6 billones de dólares (10,8 billones de euros), lo que representa un crecimiento significativo frente al dato del año previo. Esta información contextualiza un ejercicio marcado por un nuevo récord: la firma cerró el año con más de 14 billones de dólares (12,05 billones de euros) en activos gestionados, de acuerdo con la información difundida por la propia entidad este jueves. El incremento del 21,6% respecto a 2024 estuvo impulsado principalmente por entradas netas de capital sin precedentes y un sólido avance en los ingresos, aunque la disminución de las ganancias matizó el balance anual.

Según especificó la firma dirigida por Laurence D. Fink y citado por el medio, el crecimiento de los activos bajo gestión durante el ejercicio de 2025 respondió en buena medida a un flujo neto de entrada récord de 698.261 millones de dólares (599.495 millones de euros), una cifra que superó en un 8,9% la registrada el año anterior. Dentro de este total, el cuarto trimestre del ejercicio sobresalió por captar 341.711 millones de dólares (293.377 millones de euros) en nuevas entradas, lo que representó un aumento del 21,4% en comparación con el mismo periodo de 2024.

La entidad estadounidense también informó que la facturación anual alcanzó los 24.216 millones de dólares (20.791 millones de euros), lo que implica un avance del 19% respecto al año anterior. En el apartado de beneficios netos atribuidos, BlackRock reportó 5.553 millones de dólares (4.768 millones de euros) al cierre de 2025, equivalentes a una reducción del 13% en comparación interanual. Para el último trimestre, la caída de las ganancias netas resultó aún más pronunciada, al ubicarse en 1.127 millones de dólares (968 millones de euros), lo que supuso un descenso del 33% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. A pesar de ello, los ingresos trimestrales sumaron 7.008 millones de dólares (6.017 millones de euros), un 23% más.

El presidente y consejero delegado de la gestora, Laurence D. Fink, destacó que la firma abre el ejercicio 2026 “con un impulso cada vez mayor en toda nuestra plataforma, tras el año y el trimestre con mayores entradas netas de nuestra historia”. En referencia a la integración de diversas plataformas, Fink añadió que 2026 representará el primer año completo operando bajo una estructura unificada junto a GIP, HPS y Preqin, lo que ampliará sus opciones tanto en productos y regiones como en la oferta tecnológica y de datos.

De acuerdo con la comunicación recogida por la prensa, Fink remarcó que sus clientes, distribuidos a nivel global, buscan ahora una rentabilidad superior en BlackRock. La expansión de la cartera de negocios abarca mandatos en mercados públicos y privados, además de tecnologías y canales orientados al cliente, consolidando la diversificación geográfica y sectorial.

Según detalló la propia compañía estadounidense y recogió la prensa internacional, el desempeño de BlackRock en 2025 estuvo marcado por la combinación de registros históricos tanto en captación de activos como en ingresos. No obstante, la presión sobre los beneficios netos evidenció la existencia de desafíos como el aumento de costos operativos y la influencia de factores de mercado, dos cuestiones a las que la firma tuvo que hacer frente para sostener el ritmo de crecimiento en la gestión patrimonial global.

El medio citó a BlackRock para explicar que su estrategia contempla mantener una presencia amplia en el desarrollo de productos financieros avanzados y en la provisión de soluciones tecnológicas para los clientes, apoyándose en alianzas que incluyen a destacadas firmas de infraestructura y análisis de datos. La integración de GIP, HPS y Preqin está alineada con este objetivo de fortalecer el posicionamiento de BlackRock en un mercado con características cambiantes y crecientes demandas por parte de los inversores.

El crecimiento de los activos gestionados durante 2025 y el máximo flujo neto de entrada refuerzan el papel de BlackRock como uno de los principales actores globales en la industria de la gestión de fondos, mientras la disminución en los beneficios introduce matices importantes en la lectura de sus resultados, tal como subrayó la propia entidad.