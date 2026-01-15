Ayuso insiste en que no se va a "prestar al linchamiento" de Julio Iglesias, "un artista que no es político"

Desde el Jardín Botánico de Madrid, Isabel Díaz Ayuso optó por desmarcarse de las polémicas que envuelven al cantante Julio Iglesias y reiteró que el foco de los responsables políticos debe centrarse en asuntos judiciales y de gestión pública vinculados a figuras con presencia política. Según reportó el medio, la presidenta de la Comunidad de Madrid enfatizó que no es competencia de la política participar en el desprestigio de personalidades ajenas a este ámbito.

De acuerdo con la misma fuente, Ayuso sostuvo que “no vamos a contribuir por parte de la política al descrédito de personas que no están en política”. La presidenta regional declaró esto durante una comparecencia ante los medios, donde reafirmó la posición de su gobierno ante casos que afectan la imagen de reconocidos intérpretes como Iglesias, subrayando que el artista “no es político”.

La mandataria autonómica expuso que existen “muchísimos otros temas” de los que sí deben responder los responsables públicos, y mencionó entre ellos asuntos relacionados con la justicia estadounidense y española. Entre estos señaló la posible condena de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de un juez en Nueva York, las investigaciones judiciales en torno a Begoña Gómez y los cuestionamientos recientes sobre la Fiscalía General del Estado. Según informó el medio, Ayuso manifestó que estos temas son de gran relevancia para la agenda política y merecen la máxima atención por parte de las autoridades.

Según detalló la prensa, Ayuso reiteró que su postura respecto a Iglesias ya quedó fijada. La presidenta afirmó que sus palabras “están fijadas” y que la posición del gobierno madrileño sobre este tipo de controversias se mantiene sin variaciones, sobre todo cuando afectan a individuos que no se desempeñan en el ámbito político. Insistió en que no participará “en el linchamiento” ni en el “desprestigio” del cantante, independientemente de la repercusión mediática que estos escándalos puedan alcanzar.

El medio consignó que Ayuso puso el acento en la importancia de que el debate político no se desvíe hacia asuntos que afectan a personajes públicos ajenos a los cargos gubernamentales, reservando la intervención política para los casos que involucren a dirigentes, funcionarios o cualquier actor con incidencia en decisiones estatales. Reiteró que las polémicas judiciales o administrativas que afectan a artistas deben quedar al margen de la agenda oficial y no involucrar a los responsables políticos en comentarios desacreditadores.

Estas declaraciones de Ayuso se producen en un contexto marcado por múltiples casos de actualidad jurídica y política en España, según publicó el medio, lo que llevó a la presidenta a recordar la complejidad de los retos presentes en la agenda pública. Su estrategia, según manifestó, busca que la política atienda prioritariamente los procesos que afectan a figuras con un papel destacado en la vida institucional del país, dejando aparte los temas que afecten a personalidades del mundo artístico o cultural.

En respuesta a preguntas de periodistas presentes, Ayuso enfatizó la saturación de la actividad política por las recientes imputaciones, investigaciones y debates relativos a la gestión pública, y remarcó que “tenemos demasiado de lo que hablar”. Según el medio, la presidenta señaló así la abundancia de cuestiones pendientes en el ámbito político y jurídico, lo que refuerza su determinación de mantener al margen los asuntos que impacten únicamente a figuras ajenas a la vida política.

Al cerrar su intervención, Ayuso no presentó nuevas valoraciones sobre la situación concreta de Julio Iglesias, remarcando que la posición oficial ya había sido comunicada y que el gobierno regional seguirá centrando sus esfuerzos en el análisis y seguimiento de los procesos que afectan a representantes institucionais y miembros del ejecutivo, según detalló la fuente.