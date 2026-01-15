AMP. Roma (Ford) recorta a Al-Attiyah (Dacia) y recupera la segunda plaza en coches en el Rally Dakar

El piloto español Joan 'Nani' Roma (Ford) ha recuperado la segunda plaza y ha recortado al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) de la categoría de coches del Rally Dakar tras la disputa este jueves de la undécima etapa, una especial de 346 kilómetros con salida en Bisha y llegada en Al Henkiyah, que ha tenido al estadounidense Skyler Howes (Honda) a su ganador en motos, con nuevo liderato para el argentino Luciano Benavides (KTM).

Pese a que el piloto catalán ha finalizado la jornada en la décima posición, ha aprovechado que Al-Attiyah tampoco ha estado delante para recortarle más de cuatro minutos y quedarse a 8:30 de distancia en una segunda posición que le ha arrebatado al sudafricano Henk Lategan (Toyota). El ganador de la etapa ha sido el sueco Matthias Ekstrom (Ford) por delante del francés Romain Dumas (Ford) y el español Carlos Sainz (Ford).

Por otro lado, en la categoría de motos, el piloto estadounidense Skyler Howes (Honda) ha sumado su primera victoria en el 'raid' 21 segundos por delante del francés Adrien van Beveren, compañero de Honda, y el español Edgar Canet (KTM).

El anterior líder, el estadounidense Ricky Brabec (Honda), ha terminado sexto y ha cedido el mando a Benavides, aunque la desventaja es tan sólo de una veintena de segundos. El español Tosha Schareina (Honda) se mantiene tercero a más de 15 minutos.