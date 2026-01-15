Amor Romeira lanza una advertencia a Jessica Bueno sobre su nuevo novio: "No lo iba a contar pero..."

Amor Romeira aseguró públicamente que no es la primera vez que Roberto Mendoza habría dejado a una pareja privada para iniciar una relación con una celebridad, añadiendo que Jessica Bueno sería la segunda persona que enfrenta esta situación. Según publicó El Español, Romeira dirigió un mensaje a Bueno aconsejándole que ponga distancia ante posibles engaños sentimentales, aludiendo al supuesto patrón de Mendoza de mantener relaciones con mujeres anónimas antes de vincularse con figuras públicas.

El medio El Español detalló que la intervención de Amor Romeira se produjo después de su intercambio en directo con Jessica Bueno durante una conexión del programa 'Fiesta', en la gala de los premios Army. En ese momento, Romeira cuestionó a la modelo sobre el estatus sentimental de Mendoza cuando ambos comenzaron su relación. Jessica Bueno respondió visiblemente incómoda, afirmando que actúa con cautela, que no buscaría involucrarse en situaciones problemáticas y que todo lo que se difunde corresponde a rumores. Bueno insistió en que simplemente está conociendo a una persona.

A pesar de la reacción de la modelo, Romeira reiteró que, según su información, el músico andaluz no habría sido completamente transparente con Bueno. "No lo iba a contar, pero te lo voy a contar. No es la primera vez que este chico deja a una novia para empezar una historia con una famosa", expresó Romeira, según consigna El Español. Añadió que Jessica Bueno sería la segunda mujer en vivir esta situación y insinuó que Mendoza suele estar en procesos de separación antes de comenzar relaciones con celebridades.

Durante su intervención, Romeira también reveló la identidad de la celebridad con la que, según ella, Mendoza inició una relación anteriormente. Comentó que antes, el músico habría terminado con una DJ anónima para empezar un romance con Fiama, quien actualmente mantiene una relación con un futbolista y acaba de convertirse en madre. Sobre la nueva relación, Amor Romeira declaró: "Pues él dejó a su novia DJ por Fiama, y ahora acaba de dejar a su otra novia recién parida por ti, Jessica Bueno, cariño, así que no te sientas especial, y yo te diría que huye, detrás de la colina más allá, vete".

La colaboradora reiteró su afecto hacia Jessica Bueno y manifestó que sus informaciones anteriores sobre la ex de Jota Peleteiro se verificaron posteriormente, haciendo alusión a sus revelaciones pasadas sobre Peleteiro y sobre Luitingo. Agregó: "Te recuerdo Jessica que todas las exclusivas que he dado de ti, tanto la de Jota Peleteiro, como la de Luitingo, todas eran verdad. ¿Esta va a ser mentira? Dudo mucho", según reportó El Español.

Al margen de las advertencias sobre el entorno sentimental de Bueno, Amor Romeira también fue consultada sobre las recientes acusaciones de agresión sexual difundidas contra Julio Iglesias. Romeira declaró que sintió "horror" tras conocer la noticia y consideró que existe un ciclo asociado al poder y la impunidad que estaría concluyendo. De acuerdo con El Español, expresó: "Yo creo que hay una era que tiene que caer. Y era esa era del poder, de la impunidad, de creerse intocable". Añadió además que el cantante nunca habría imaginado verse involucrado en este tipo de acusaciones.

Respecto a los elementos probatorios, Romeira mencionó que prefiere mantener el principio de presunción de inocencia para Iglesias, pero enfatizó la importancia de los testimonios recopilados y el trabajo conjunto de El Diario.es y Univision Noticias. Asimismo, consideró que los registros audiovisuales de comportamientos del cantante con presentadoras, evidencian patrones cuestionables: "El maravilloso trabajo periodístico que ha hecho El Diario.es con Univision Noticias es innegable", afirmó Romeira en palabras citadas por El Español.

En sus últimos comentarios sobre el caso, Romeira distinguió entre la carrera artística de Iglesias y los cuestionamientos sobre su conducta, señalando que la calidad musical no exime de la responsabilidad personal. Concluyó en tono tajante: "Como artista, bravo Julio, como persona, pa' ti", según informó El Español.

Las declaraciones de Amor Romeira contribuyeron a intensificar el foco mediático sobre la relación de Jessica Bueno y Roberto Mendoza, así como sobre las recientes acusaciones a Julio Iglesias, combinando aspectos de la crónica social con la discusión pública sobre el poder, la visibilidad y las relaciones personales en el ámbito mediático español.