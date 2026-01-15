Acciona se adjudica las obras de una carretera en Sao Paulo (Brasil) por 334 millones de euros

La ejecución de un macrodrenaje destinado al desvío de un canal de aguas pluviales, así como la creación de un parque lineal con áreas recreativas, figura entre los elementos contemplados en el contrato adjudicado a Acciona para desarrollar una nueva infraestructura viaria en el sur de Sao Paulo. Según informó la compañía española a través de un comunicado recogido por diversos medios, la adjudicación responde a un proceso público impulsado por el Ayuntamiento de Sao Paulo cuyo objetivo es construir un segmento vial que unirá la Avenida Jornalista Roberto Marinho con la Rodovia dos Imigrantes. Este tramo, de 4,7 kilómetros de longitud, dispondrá de tres carriles por sentido, tres viaductos, dos túneles y calzada para bicicletas.

El valor del contrato asciende a 2.099 millones de reales brasileños, que representan aproximadamente 334 millones de euros, según especificó Acciona. El proyecto está considerado clave para reforzar la movilidad en una de las áreas mejor conectadas y de mayor tránsito de Sao Paulo, pues la Rodovia dos Imigrantes es uno de los corredores logísticos más importantes de Brasil, permitiendo la conexión directa entre la metrópolis y el litoral paulista. De acuerdo con el comunicado de la empresa, el nuevo tramo ofrecerá alternativas de acceso e integrará soluciones destinadas a mejorar la fluidez del tráfico, reduciendo la congestión en una de las principales vías del entorno.

Además de los componentes viarios, el proyecto coloca especial énfasis en la sostenibilidad y el desarrollo urbano. Como parte de este enfoque, se incorporará nueva infraestructura cicloviaria, ampliando las opciones de movilidad sostenible en la zona. También se prevé la urbanización de espacios públicos con la creación de un corredor verde, lo que, según el comunicado recogido por la prensa, contribuirá a elevar la calidad de vida de los habitantes del área, facilitando el acceso a áreas verdes y espacios para actividades recreativas.

La experiencia de Acciona en el desarrollo de grandes infraestructuras urbanas en Brasil fue destacada en el contexto de este nuevo contrato. El medio consignó que la constructora mantiene en ejecución uno de los proyectos más relevantes del país y del continente: la Línea 6 del metro de Sao Paulo. Esta obra, que enlazará el distrito de Brasilandia con el centro de la ciudad, ya se ha posicionado como un símbolo para la compañía al promover su modelo de impacto positivo y avance regenerativo. De acuerdo con los datos aportados por Acciona, la realización de la Línea 6 del metro ha generado más de 11.000 puestos de trabajo y, una vez concluida, se estima que beneficiará diariamente a más de 630.000 personas.

El contrato adjudicado para la ejecución de la carretera en Sao Paulo incluye obras de ingeniería civil de alta complejidad, como la construcción de viaductos y túneles para sortear las condiciones urbanísticas y geográficas de la zona sur de la ciudad. Según detalló la compañía, el desarrollo de la vía contempla todas las fases técnicas necesarias para garantizar la seguridad y la eficiencia del nuevo corredor vial y ciclista.

El impacto previsto del proyecto también se relaciona con la modernización de la red viaria de Sao Paulo, contribuyendo a integrar zonas que, en la actualidad, presentan dificultades de conectividad o baja accesibilidad al transporte público y privado. El nuevo tramo busca facilitar el flujo entre núcleos residenciales y polos logísticos, en línea con la planificación estratégica del municipio para reducir tiempos de desplazamiento y mejorar la distribución del tráfico.

Acciona ha resaltado que este tipo de contratos forma parte de su estrategia de diversificación internacional, consolidando su presencia en mercados clave con alta demanda de infraestructura. La compañía española enfatizó que la actuación en Sao Paulo refuerza su historial en la ejecución de proyectos urbanos sostenibles y con potencial de transformación social, aspectos que también han caracterizado otros desarrollos recientes de la empresa tanto en Brasil como en América Latina.

“El conjunto de actuaciones fomentará la calidad de vida y el desarrollo urbano del entorno, ampliando espacios públicos, incorporando infraestructura cicloviaria y creando un corredor verde para la población local”, según afirmó el comunicado de la compañía y fue recogido por distintos medios.

Las obras se alinean con los esfuerzos de la administración local de Sao Paulo para modernizar su sistema de transporte y ofrecer alternativas viables y ecológicas frente al uso predominante del automóvil particular. Reportó la propia Acciona que la combinación de nuevas vías para ciclistas y zonas verdes busca responder a una demanda ciudadana creciente por entornos urbanos más habitables y sistemas de desplazamiento menos contaminantes.

El desarrollo de este proyecto coincide con otras iniciativas orientadas a reconfigurar la movilidad y la cohesión social en la mayor ciudad de Brasil. La expectativa oficial es que la infraestructura facilite tanto la conectividad logística con el litoral como el acceso a zonas residenciales y comerciales del sur de Sao Paulo, mejorando la interacción entre distintos barrios. En materia de drenaje y gestión de aguas pluviales, la implementación del macrodrenaje ofrecerá una solución estructural para un área expuesta a episodios de lluvias intensas y problemas asociados a la canalización urbana existente.

De esta forma, el nuevo contrato adjudicado a Acciona refuerza su papel en el avance de infraestructuras esenciales no solo para la conectividad, sino también para el entorno ambiental y social de Sao Paulo, como publicó la compañía española.