VÍDEO: Dinamarca anuncia un grupo de trabajo para una "solución" sobre Groenlandia tras no llegar a acuerdo

“Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial de Dinamarca ni el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables”. Con esta declaración, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, subrayó los límites de su gobierno ante el renovado interés de Estados Unidos sobre Groenlandia tras una reunión celebrada en la Casa Blanca que finalizó sin la consecución de un acuerdo entre las partes. Según informó Europa Press, este encuentro entre representantes de Washington, Copenhague y el gobierno groenlandés evidenció divisiones sobre el futuro de la isla ártica, llevando a la propuesta danesa de crear un grupo de trabajo de alto nivel para intentar alcanzar una “solución común”.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Rasmussen anunció la formación de este equipo como resultado de la falta de consenso durante la cita en la Casa Blanca, que contó con la presencia, además de Rasmussen, de la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El diplomático danés indicó que el propósito del grupo de trabajo será evaluar caminos posibles que respondan a las preocupaciones en materia de seguridad expresadas por Estados Unidos, aunque resaltó que todo avance deberá respetar las “líneas rojas” de Dinamarca. El ministro agregó que se espera que este nuevo foro de diálogo comience sus labores en pocas semanas.

Durante sus declaraciones, Rasmussen calificó las negociaciones mantenidas en Washington como “francas” y “constructivas”, insistiendo en que el proceso puede permitir encontrar posturas compartidas. Según detalló el medio Europa Press, el responsable de Exteriores reconoció la existencia de un “profundo desacuerdo” con Estados Unidos, especialmente tras la insistencia de Donald Trump, presidente estadounidense, en las aspiraciones de control sobre Groenlandia en el marco de lo que denominó la “Cúpula Dorada”, un sistema antimisiles de último desarrollo presentado oficialmente en mayo de 2025. “Hemos tenido la oportunidad de desafiar la narrativa presentada por el presidente estadounidense”, afirmó Rasmussen citado por Europa Press, aunque señaló que los argumentos daneses no han modificado la postura de Trump, quien mantiene su interés estratégico en la zona.

El jefe de la diplomacia danesa matizó que, a pesar de las divisiones, ambas partes estuvieron “de acuerdo en estar en desacuerdo” e insistió en la dificultad de encontrar soluciones innovadoras cuando “cada día despiertas con nuevas amenazas”. Respecto a la situación geopolítica de la región, Rasmussen argumentó que Estados Unidos, por decisión propia, redujo considerablemente el número de efectivos militares en Groenlandia en los últimos años. Por otro lado, rechazó las afirmaciones estadounidenses sobre la presencia de buques chinos cerca de la isla, asegurando que, según los servicios de inteligencia daneses, hace al menos una década que no se registra actividad de embarcaciones militares chinas en esa área. El ministro añadió que no existe amenaza inmediata ni por parte de Pekín ni de Moscú.

Por su parte, Vivian Motzfeldt, ministra de Exteriores de Groenlandia, expresó que la reunión representó una oportunidad para expresar diferencias y defender intereses propios en un foro internacional. Motzfeldt enfatizó que resulta prioritario para todas las partes alcanzar un equilibrio adecuado y fortalecer la cooperación en calidad de aliados, tal como recogió Europa Press.

La cita en la Casa Blanca, que se extendió durante aproximadamente una hora y contó con la presencia de altos funcionarios y asesores de las tres delegaciones, refleja el contexto de tensión y discusión sobre el futuro de Groenlandia, impulsado por el renovado interés estratégico estadounidense. En marzo del año anterior, el vicepresidente de Estados Unidos visitó la base de Pituffik en Groenlandia, un gesto que fue percibido como hostil tanto por la población local como por las autoridades danesas. Durante esa visita, el representante de Washington acusó directamente a Dinamarca de no garantizar adecuadamente la seguridad de la isla.

El interés de Estados Unidos en Groenlandia se explica, según Europa Press, en el marco de la seguridad nacional y la competencia con actores como Rusia y China en el Ártico. La reciente publicación por parte de la Casa Blanca de una imagen en redes sociales donde se instaba a Groenlandia, representada como dos perros, a optar entre una vida junto a Estados Unidos o un futuro junto a Rusia y China, apunta a la estrategia comunicativa de Washington para ejercer presión sobre la isla.

En sus intervenciones ante los medios, el canciller danés sostuvo que, a juicio de su gobierno, la seguridad a largo plazo de Groenlandia puede preservarse dentro del actual marco institucional y jurídico y reiteró su rechazo a cualquier propuesta que implique la pérdida de la integridad territorial de Dinamarca o el desconocimiento de los derechos del pueblo groenlandés a la autodeterminación.

Europa Press indicó que el establecimiento del grupo de trabajo internacional surge como respuesta inmediata a la ausencia de resultados concretos tras la cumbre convocada en Washington. Entre las tareas del nuevo equipo estará abordar las prioridades de Estados Unidos en materia de defensa, evitando transgredir los principios defendidos por Dinamarca y Groenlandia.

Durante la cobertura, Europa Press destacó también la persistencia de diferencias acerca de la presencia de fuerzas extranjeras en la región, la percepción de amenazas y la interpretación sobre el alcance de la soberanía groenlandesa. El debate se produce en medio de una coyuntura de cambio para el Ártico, marcado por transformaciones en la seguridad y disputas sobre la influencia de potencias globales en la zona.

Trump, cuya determinación en relación a Groenlandia se ha manifestado reiteradamente desde su regreso a la presidencia, fundamenta su interés en la isla en motivos de defensa, mencionando de forma recurrente la supuesta presencia de embarcaciones y personal militar chinos y rusos cerca del territorio. Las autoridades danesas y groenlandesas, en tanto, insisten en la importancia de reforzar el diálogo y la cooperación, al mismo tiempo que rechazan propuestas que puedan afectar sus competencias políticas y el control sobre su territorio.

El encuentro en la Casa Blanca y el anuncio de la creación del grupo de trabajo destacan la complejidad de las conversaciones entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia en un contexto de alta sensibilidad geopolítica y con implicaciones de largo alcance para el equilibrio regional, según remarcó Europa Press.