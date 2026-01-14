LaLiga y el Gobierno firman un acuerdo para impulsar la ciberseguridad y la lucha contra el odio online

El Memorando de Entendimiento firmado recientemente entre LaLiga y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), establece el desarrollo coordinado de proyectos y actividades conjuntas destinados no solo a los propios clubes y profesionales del fútbol, sino también a los aficionados y la sociedad en su conjunto, con un especial hincapié en la protección de los colectivos vulnerables y los menores frente a las amenazas online. Según informó el acuerdo, citado por diversas fuentes oficiales, este instrumento busca afianzar la cooperación institucional frente a los desafíos surgidos por la digitalización, particularmente en materia de prevención de ciberriesgos, protección de la privacidad y lucha contra el discurso de odio en internet.

Tal como reportó el medio, el acta establece diversas líneas de acción. Entre ellas destacan programas y campañas de sensibilización, iniciativas informativas, mecanismos de intercambio de buenas prácticas y la colaboración en proyectos estratégicos enfocados en la seguridad digital. El sector público y el deporte profesional suman esfuerzos, según consignó el medio, con el objetivo común de fomentar un entorno digital respetuoso y confiable, combatiendo fenómenos como el ciberacoso, el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación que se ven potenciadas por una mayor exposición tecnológica.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, agradeció de forma expresa el compromiso de LaLiga en la promoción de la ciberseguridad, señalando que “es un pilar imprescindible para la transformación digital”. Añadió que el incremento del uso de tecnologías implica una exposición cada vez mayor a situaciones de riesgo para determinadas personas, especialmente los jóvenes. Hernando recalcó la relevancia del servicio 017, gestionado por INCIBE, como una herramienta esencial para atender incidentes y consultas relacionadas con la seguridad online. Subrayó que se trata de un recurso público de carácter gratuito, confidencial y con vocación de servicio social que pretende atender las necesidades de todos los usuarios de internet frente a potenciales amenazas en la red.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, expuso que el fútbol profesional debe asumir “una responsabilidad social” más allá del ámbito deportivo, poniendo como ejemplo diversas iniciativas que la organización ha promovido al respecto. Tebas afirmó que el reciente acuerdo con INCIBE no solo refuerza el compromiso de LaLiga con un espacio digital más seguro y basado en la confianza, sino que ofrece un marco para la acción coordinada, la sensibilización, la prevención de riesgos y la protección de las comunidades que interactúan en el entorno online relacionado con el fútbol español. Según publicó el medio, Tebas destacó la importancia de que la organización impulse de manera activa campañas y actuaciones que velen por el respeto y la convivencia digital.

El Memorando contempla un espectro amplio de destinatarios, incluyendo empleados, clubes, Sociedades Anónimas Deportivas afiliadas, aficionados y ciudadanos en general. INCIBE y LaLiga colaborarán en el diseño, ejecución y difusión de campañas para educar y sensibilizar sobre los riesgos asociados a internet y los recursos disponibles para gestionarlos, priorizando la atención a colectivos con mayor nivel de exposición o sensibilidad ante los peligros digitales.

Según detalló la información oficial, la promoción de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017 supone una de las principales medidas para acercar soluciones especializadas a quienes se encuentren ante incidentes o dudas sobre protección digital. Este instrumento funcionará como canal de apoyo para la comunidad del fútbol y el público general, facilitando la resolución de consultas y la intervención ante casos de acoso, amenazas informáticas y vulneración de la privacidad.

El acuerdo alcanzado responde a una voluntad explícita por parte de los organismos involucrados de aunar capacidades y recursos con el fin de abordar los desafíos asociados al desarrollo de las tecnologías digitales. El enfoque prioriza la prevención y la reacción rápida ante incidentes, buscando alinear prácticas y políticas en los sectores público y del deporte profesional, y favorecer la adquisición y difusión de competencias en seguridad digital.

El instrumento firmado nació de la necesidad de dar respuesta conjunta al crecimiento de los ciberriesgos ligados al avance de las infraestructuras tecnológicas. Según recogió el medio, la cooperación se articulará a través de proyectos concretos, campañas y acciones formativas dirigidas a distintos actores sociales, garantizando el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo en ámbitos estratégicos.

El acuerdo alcanza también la promoción de valores como el respeto y la convivencia en internet, a partir de la suposición de que un entorno digital saludable aporta beneficios tanto para la sociedad como para la evolución del deporte profesional. La prevención del ciberacoso, el racismo y la discriminación representa una de las prioridades, conforme se desprende de las declaraciones y objetivos explicitados por ambos organismos al anunciar el Memorando.

Los firmantes subrayaron la importancia de sensibilizar sobre los riesgos derivados del uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación, advirtiendo de las potenciales consecuencias negativas para los usuarios y especialmente para menores y otros grupos sensibles. Según indicó el medio, el acuerdo prevé acciones sostenidas y evaluables, orientadas a mejorar la capacidad de respuesta frente a los retos en materia de seguridad y privacidad digital y a fortalecer la confianza de los usuarios en los espacios online vinculados al universo del fútbol profesional.