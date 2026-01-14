La tasa de paro mundial se mantendrá en el 4,9% en 2026 y bajará al 4,8% en 2027, según OIT

Unos 300 millones de trabajadores en todo el mundo continúan percibiendo ingresos por debajo de los 3 dólares diarios, lo que los sitúa en condiciones de pobreza extrema, con empleos informales y acceso limitado a la protección social y los derechos laborales. Así lo indica el informe ‘Tendencias Sociales y del Empleo 2026’, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del que se hizo eco este miércoles la agencia Europa Press, que expone que, detrás de la aparente estabilidad de las cifras de desempleo mundial, permanecen desigualdades significativas y situaciones de vulnerabilidad laboral en amplios sectores de la población activa.

Según detalla el informe de la OIT, la tasa global de desempleo cerrará este año en el 4,9%, un nivel similar al registrado en los dos años anteriores. La proyección para 2027 indica un leve descenso de una décima, llegando al 4,8%. La organización calcula que el número de personas desempleadas en 2024 alcanzó los 186 millones, cifra que se aproximará a los 187 millones el año siguiente. Europa Press consignó que esto supone casi cuatro millones más de personas desempleadas respecto a los registros de 2024.

El informe segmenta estos datos para analizar diferencias según sexo, edad y nivel de ingresos de los países. La tasa de desempleo entre los hombres se sitúa en el 4,8% tanto para 2026 como para 2027. En el caso de las mujeres, el porcentaje se mantiene en el 5% durante ambos años, lo que evidencia una brecha persistente. Por su parte, la situación de los jóvenes muestra una tasa de desocupación considerablemente más alta: un 12,3% previsto para 2026 y 2027. Europa Press recoge que, en los países de mayores ingresos, se prevé que el desempleo suba levemente a un 4,5% en 2026 y descienda de nuevo a un 4,4% en 2027, con el número total de desempleados en esas naciones descendiendo de 32,7 millones a 32,3 millones en el mismo periodo.

En palabras del director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, citadas por Europa Press: “El crecimiento resiliente y las cifras estables de desempleo no deben distraernos de una realidad más profunda: cientos de millones de trabajadores siguen atrapados en la pobreza, la informalidad y la exclusión”. El documento enfatiza que la informalidad laboral representa una de las dinámicas más preocupantes, ya que se proyecta que 2.100 millones de trabajadores alrededor del mundo estarán en empleos informales para 2026, lo que se traduce en acceso restringido a seguridad social, derechos básicos y empleo seguro.

Las condiciones particularmente desafiantes para los trabajadores en países de bajos ingresos constituyen otro enfoque relevante del análisis de la OIT. Según Europa Press, el informe advierte que la falta de progresos en dichos países incrementa la distancia y deja a muchos trabajadores en condiciones precarias, sin posibilidad de superar su situación.

El segmento juvenil continúa revelando señales de alarma. La tasa estimada de paro juvenil alcanzará el 12,4% en 2025, mientras que cerca de 260 millones de jóvenes en todo el planeta no estudian, no trabajan ni participan en procesos de capacitación. Esta cifra, conocida bajo el acrónimo NINI (ni estudian, ni trabajan ni reciben formación), pone de manifiesto una problemática estructural que incide en el futuro económico de distintas regiones, subraya Europa Press en su reportaje del informe.

El impacto potencial de la inteligencia artificial y la automatización en el mercado laboral se encuentra entre las preocupaciones señaladas por la OIT. El documento observa que estos avances tecnológicos podrían amplificar las dificultades existentes, especialmente entre los jóvenes con grados de educación superior en países de altos ingresos que intentan acceder por primera vez a empleos altamente calificados. “Si bien el impacto total de la IA en el empleo juvenil sigue siendo incierto, su magnitud potencial justifica un seguimiento estrecho”, se expresa en el texto difundido por Europa Press.

Europa Press añade que el informe de la OIT resalta que, pese a la resistencia que muestran ciertas economías tras crisis recientes, el estancamiento en el progreso hacia el trabajo decente continúa representando un obstáculo importante. El acceso insuficiente a la protección social, los bajos salarios y la creciente informalidad laboral limitan las oportunidades de desarrollo para millones de personas en el mundo. Además, la escasez de empleos formales y el bajo ritmo de creación de puestos de calidad agravan los problemas estructurales del mercado laboral internacional.

Según el documento, la cantidad de trabajadores con altos niveles de precariedad y expuestos a marcos normativos débiles persistirá si no se incorporan medidas políticas y sociales que permitan revertir la tendencia. Europa Press remarca que el informe apunta la necesidad de reforzar sistemas de protección social, ampliar el acceso a empleos dignos y fomentar la formación profesional para mejorar la inserción laboral de los jóvenes y los sectores más vulnerables.

La OIT plantea asimismo la urgencia de abordar el fenómeno del empleo informal como una prioridad de políticas públicas, dado que la informalidad afecta la seguridad económica de millones y entorpece el avance hacia objetivos de desarrollo sostenible. La investigación examina las causas vinculadas a la falta de inversión, a limitaciones en la capacitación profesional, a brechas de género y a disparidades regionales, elementos que, según Europa Press, complican la erradicación tanto de la informalidad como de la pobreza laboral.

El estudio de la OIT, difundido por Europa Press, concluye que la estabilidad de los datos generales no debe invisibilizar las dificultades persistentes que enfrenta una parte considerable de la fuerza laboral global. Usuarios jóvenes, mujeres y habitantes de países con menos recursos económicos continúan integrando los grupos menos favorecidos, sumidos en empleos precarios y sin plena garantía de derechos laborales. El informe sitúa el foco en la urgencia de implementar reformas estructurales que permitan transformar profundamente las condiciones de trabajo y revertir la tendencia del estancamiento social y económico.