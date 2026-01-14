La primera ministra de Japón disolverá el Parlamento y convocará elecciones en febrero para reforzar su mandato

La reciente reunión entre el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido Innovación de Japón (JIP) permitió que ambas fuerzas discutieran la inminente disolución de la Cámara Baja, lo que ha puesto fin a semanas de conjeturas sobre el futuro inmediato de la legislatura japonesa. Según consignó el diario The Japan Times, el colíder del JIP, Hirofumi Yoshimura, confirmó que fue en ese espacio donde se notificó oficialmente sobre la intención del Ejecutivo de disolver el Parlamento y convocar elecciones en febrero. De acuerdo con Yoshimura, la primera ministra Sanae Takaichi tiene previsto informar con más detalle sobre sus planes en los próximos días.

The Japan Times reportó que la líder del Gobierno japonés podría formalizar el anuncio el lunes, con la disolución efectiva de la Cámara Baja fijada para el 23 de enero. En ese contexto, la posibilidad de celebrar los comicios el 8 o el 15 de febrero figura como la alternativa principal sobre la mesa. Esta decisión representa un movimiento para consolidar el poder de la coalición tras solo tres meses de que Takaichi asumiera el liderazgo del país, luego de la renuncia del ex primer ministro Shigeru Ishiba, miembro del propio PLD.

Tal como publicó The Japan Times, la jefa de Gobierno debió enfrentar complicaciones para lograr darle curso a los presupuestos desde su llegada al poder. El adelanto de las elecciones busca responder a esta situación de fragilidad institucional, ya que la coalición gobernante, integrada por el PLD y el JIP, sólo sostiene una mayoría mínima en la Cámara Baja gracias al apoyo de tres legisladores independientes, mientras que en la Cámara Alta permanece en minoría.

El secretario general del PLD, Shunichi Suzuki, detalló que Takaichi ofrecerá una rueda de prensa próximamente para explicar el contexto que rodea su decisión de convocar a las urnas adelantadas. La líder del Ejecutivo pretende asegurar una mayoría parlamentaria más amplia que le permita impulsar la agenda gubernamental, según recopiló The Japan Times. La caída del PLD en las elecciones previas lideradas por Ishiba y las dificultades para mantener la cohesión interna han motivado la necesidad de este nuevo proceso electoral.

Con una aprobación que ronda el 70% entre la ciudadanía, según refiere el medio japonés, Takaichi espera capitalizar ese elevado nivel de respaldo popular para reforzar la posición de su coalición en la Dieta. Se convirtió en la primera mujer en asumir la jefatura del Gobierno en Japón y es la quinta persona en ese cargo en los últimos cinco años, lo que da cuenta de una etapa de inestabilidad política considerable en el país.

La rápida sucesión de liderazgos en el Ejecutivo japonés ha planteado ciertos desafíos en términos de continuidad y aprobación pública. Además de las dificultades para aprobar los presupuestos, la administración de Takaichi afronta el reto de gobernar con apoyos limitados en ambas cámaras. Las elecciones anticipadas tienen como objetivo poner fin a este periodo de incertidumbre y brindar una base parlamentaria más sólida para el gobierno.

Según The Japan Times, la hoja de ruta establecida por la dirigencia del PLD y su aliado en la coalición contempla que, de oficializarse la disolución a través de los procedimientos formales, las campañas podrían iniciar de inmediato, lo que daría escaso margen para negociaciones de última hora entre las bancadas opositoras e independientes. La presencia de partidos minoritarios y de legisladores independientes ha sido determinante para la débil mayoría de la que dispone el Ejecutivo, complejizando la gestión de políticas públicas y de iniciativas legislativas estructurales.

La convocatoria anticipada de elecciones se percibe como un intento de aprovechar el momento de popularidad de Takaichi antes de que se acentúen las presiones sobre el Ejecutivo, informó The Japan Times. El medio también remarcó que esta estrategia apunta a establecer un mandato claro frente a posibles crisis políticas o económicas en el corto plazo.

Las declaraciones de Yoshimura, recogidas por The Japan Times, insinúan que la primera ministra brindará detalles específicos en una comparecencia pública el lunes venidero, momento en que se espera que informe sobre el desarrollo del proceso, el cronograma exacto y los mecanismos preparados para el relevo parlamentario.

El PLD, que históricamente ha dominado la vida política japonesa, intenta recuperar la iniciativa tras el revés electoral sufrido bajo la conducción de Ishiba. La permanencia en el poder de Takaichi dependerá, en gran medida, del resultado de estos comicios y de la capacidad de la coalición para sostener su unidad en los meses posteriores.

Los legisladores del oficialismo se preparan para unas elecciones en las que los temas de estabilidad, continuidad de políticas gubernamentales y manejo económico serán predominantes. The Japan Times anticipó que estos aspectos marcarán el tono de la campaña electoral y influirán en la decisión de los votantes, en un contexto político marcado por cambios rápidos y la necesidad de un liderazgo fuerte y duradero.