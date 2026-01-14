La infanta Elena, de lo más sonriente tras la presentación oficial del nuevo novio de Victoria Federica

Juan Urdangarín, hijo de la infanta Cristina, eligió la misma reunión familiar en Abu Dabi para presentar oficialmente a su novia, la canadiense Sophia Khan, ante la familia real española. Este contexto marcó un evento de presentaciones familiares doblemente relevante, según consignó la revista Semana, ya que coincidió con la conmemoración del 88 aniversario del rey Juan Carlos, acontecimiento que congregó a gran parte de los miembros cercanos de la familia real y dio espacio para la primera aparición oficial de Jorge Navalpotro como pareja de Victoria Federica, sobrina del rey Felipe VI.

La publicación detalló que la joven pareja viajó a principios de enero a Emiratos Árabes Unidos para sumarse a la celebración de cumpleaños del monarca emérito, ocasión durante la cual Juan Carlos habría conocido en persona a Jorge Navalpotro. Este encuentro constituyó un hito tanto en la relación sentimental de Victoria Federica, con el empresario madrileño consolidando su integración a la familia, como en la dinámica familiar interna, al coincidir con la presencia activa de las infantas Elena y Cristina, así como Froilán y los hijos de la infanta Cristina: Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín.

El medio indicó que la presencia de Navalpotro en Abu Dabi, acompañado de los principales miembros de la familia, evidencia el carácter serio de su relación con Victoria Federica. La ocasión no solo reforzó vínculos afectivos, sino que también ofreció una atmósfera propicia para presentaciones y reencuentros, todos ellos en torno a la figura del rey Juan Carlos, que celebraba su 88.º cumpleaños rodeado de descendientes y allegados.

En contraste con las celebraciones, la salud de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, constituye un motivo de inquietud en el entorno familiar. Semana explicó que Irene atraviesa una etapa crítica debido a la enfermedad cognitiva que padece desde hace años, situación que ha llevado a la reina Sofía a cancelar su agenda oficial para permanecer junto a ella de manera constante. La gravedad de la dolencia mantiene en vilo a sus allegados, a la espera de una mejoría que parece cada vez más difícil, lo que añade un matiz de preocupación en el ámbito familiar.

La relación afectuosa que la infanta Elena mantiene con su tía Irene—conocida entre los sobrinos como “tía Pecu”—ha sido especialmente significativa en estos momentos. A pesar de ello, la infanta Elena se mostró sonriente ante las cámaras en su reciente reaparición pública. Según reportó Semana, la infanta no dejó ver signos de angustia al ser preguntada por el debut de Jorge Navalpotro en el aniversario familiar, actuando con una sonrisa amplia y un tono afable frente a la prensa. Este gesto contrastó con las circunstancias delicadas debidas a la salud de la princesa Irene y refleja la disposición de Elena de transmitir serenidad en el espacio público pese a las dificultades personales y familiares.

Semana aseguró que la historia de Victoria Federica y Jorge Navalpotro marcha estable y que los acontecimientos familiares en Abu Dabi han confirmado la seriedad de la pareja en el entorno real. El hecho de que tanto Jorge como Sophia Khan hayan sido presentados formalmente en el mismo evento familiar señala un punto de inflexión en las vidas personales de los miembros más jóvenes de la familia real, todo en el contexto de una celebración que sirvió de telón de fondo para diversos hitos personales y familiares.

Según detalló la publicación, la reunión en Abu Dabi sirvió para unir a distintas generaciones de la familia real en un ambiente festivo, pese a las preocupaciones existentes por la salud de la princesa Irene. Semana recalcó que el viaje y las presentaciones reafirman la relevancia de los lazos familiares, así como la integración de nuevas parejas y el acompañamiento mutuo durante momentos de alegría y dificultad.

Los momentos compartidos en el aniversario del rey Juan Carlos se llevaron a cabo en un momento de estabilidad en la relación de Victoria Federica y Navalpotro, según el recuento de la revista. A través de la crónica, queda reflejado el equilibrio entre el avance de lo personal, marcado por nuevas uniones, y la persistencia de desafíos en el ámbito de la salud, que afecta a figuras cercanas al núcleo familiar, como la princesa Irene.

La cobertura de Semana se centró en el clima de celebración familiar, los hitos personales de los protagonistas y el impacto emocional que generan los problemas de salud entre los allegados del rey emérito. De este modo, la publicación ofreció una visión amplia de la más reciente reunión de la familia real española, marcada por eventos que alternan la alegría de nuevas etapas personales y la preocupación por el estado de salud de uno de sus miembros más queridos.