Jorge Lorenzo se convierte en el manager deportivo del joven piloto español Víctor Cubeles

La relación profesional entre Víctor Cubeles y la familia Lorenzo ha evolucionado hacia un nuevo modelo de formación en el motociclismo español, según detalló la agencia de comunicación de Jorge Lorenzo. El acuerdo, que reafirma la continuidad histórica del método promovido por Chicho Lorenzo, padre del expiloto y referente en la instrucción de pilotos a nivel internacional, marca la primera etapa en la implantación de una estructura innovadora pensada para la promoción de jóvenes talentos. A partir de esta alianza, Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo, asume la responsabilidad de manager deportivo del joven piloto Víctor Cubeles, con el propósito de establecer un sistema integral que supere la gestión individual de carreras y aspire a la creación de un modelo semejante al de La Masía en el ámbito futbolístico, dedicado al motociclismo, según informó 'Media Power' en un comunicado.

De acuerdo con lo difundido por la agencia del expiloto mallorquín, Lorenzo no solo ejercerá tareas de representación y toma de decisiones en la carrera de Cubeles, conocido en el entorno del motociclismo como 'Chico Maravilla', sino que buscará estructurar una plataforma de desarrollo a largo plazo para nuevos deportistas. El propio Jorge Lorenzo destacó sus intenciones al señalar: "He vivido el motociclismo desde dentro durante toda mi vida. Ahora siento que es el momento de devolver al deporte todo lo que me ha dado, creando un sistema que ayude a los jóvenes pilotos a crecer con método, criterio y una visión clara. Víctor representa perfectamente ese punto de partida".

El medio detalló que la metodología que antes guio la formación de Jorge Lorenzo, consolidada y probada durante años bajo la dirección de Chicho Lorenzo, será ahora la base de este nuevo programa de acompañamiento. Este sistema se articula sobre tres ejes principales: una gestión deportiva orientada a la planificación de carrera y toma de decisiones estratégicas a medio y largo plazo; la creación de un entorno profesional y estable enfocado en la relación con equipos y patrocinadores; y el acompañamiento integral, que atiende aspectos mentales, disciplina, visibilidad pública y preparación para etapas de alta competición.

La agencia de comunicación explicó que este modelo pretende priorizar el crecimiento real del piloto por encima de los resultados inmediatos, una apuesta por la formación de deportistas completos y preparados tanto desde el punto de vista técnico como psicológico. Lorenzo participará de forma directa y continuada en la orientación y decisiones cotidianas que afectan el desarrollo de Cubeles. De acuerdo con la nota distribuida por 'Media Power', la visión de este proyecto es tanto colectiva como individual, con la intención de estructurar una escuela de formación sostenida que trascienda el caso particular de Cubeles.

Víctor Cubeles expresó su entusiasmo por esta nueva etapa profesional, manifestando a través de declaraciones recogidas por el medio: "Formar parte de un proyecto liderado por Jorge y Chicho Lorenzo es una oportunidad única. No se trata solo de competir, sino de aprender a construir una carrera con bases sólidas". El joven piloto, bajo la orientación de los Lorenzo, ya contaba con una supervisión desde etapas iniciales de su trayectoria, lo que refuerza la apuesta por la continuidad y la consolidación de una base metodológica comprobada.

Según publicó la agencia, el objetivo del programa no reside únicamente en lograr resultados deportivos inmediatos, sino en sentar las bases para un crecimiento progresivo y sostenible, enfatizando el desarrollo del piloto más allá de la pista, con una preparación que incluye elementos estratégicos, disciplina táctica y gestión adecuada de la proyección mediática.

La estrategia propuesta por Jorge Lorenzo toma como referencia sistemas propios de otras disciplinas deportivas, en particular el modelo de formación del fútbol, adaptándolo al contexto del motociclismo con el propósito de dotar a los pilotos de una identidad definida desde sus etapas más tempranas y ofrecerles herramientas para alcanzar la élite. En palabras de la agencia, el acuerdo "marca el inicio de una estructura que aspira a convertirse en referencia dentro del motociclismo formativo, combinando experiencia, método y visión estratégica."

Con este anuncio, tal como consignó la agencia de comunicación de Jorge Lorenzo, el pentacampeón inicia una faceta orientada a legar su experiencia y conocimiento a las nuevas generaciones, intentando construir un entorno de excelencia y rigor que favorezca la consolidación de talentos nacionales a través de un sistema articulado y profesional. La implicación directa de Jorge Lorenzo en la gestión diaria y en la toma de decisiones clave para el crecimiento de Cubeles constituye el primer paso tangible dentro de esta propuesta, que plantea extenderse a más pilotos en el futuro.