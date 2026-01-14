Isabel Preysler, "en shock" ante las graves acusaciones contra Julio Iglesias: "No le reconoce"

Las declaraciones de Isabel Preysler han aportado un giro inesperado dentro del caso que involucra al cantante español Julio Iglesias. Según información publicada por elDiario.es y Univisión tras una extensa investigación, Preysler manifestó hallarse "en shock" y declaró que no reconoce el comportamiento descrito por las denunciantes, subrayando que el Julio Iglesias que ella conoce siempre ha mostrado respeto hacia empleados, familiares y amistades. La noticia principal gira en torno a las graves acusaciones de agresiones sexuales y maltrato presentadas por dos exempleadas domésticas, quienes trabajaron para el músico entre los años 2021 y 2022 en sus residencias ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

De acuerdo con lo reportado tanto por elDiario.es como por Univisión, las extrabajadoras afirmaron que durante ese tiempo vivieron en un entorno caracterizado por el control, el acoso y una atmósfera de miedo permanente. Las mujeres relataron que el artista las trataba “como esclavas” y que “las usaba casi todas las noches”, describiendo episodios puntuales de humillaciones, vejaciones y maltrato de carácter físico y verbal. Estos testimonios fueron recogidos en el marco de una investigación que se prolongó por más de tres años, durante la cual los periodistas entrevistaron a quince extrabajadores diferentes que han desempeñado funciones en casa del cantante.

La investigación divulgada por elDiario.es y Univisión incluye como respaldo diversos elementos probatorios adicionales, entre ellos pruebas materiales y documentales, al margen de los testimonios directos de las dos presuntas víctimas. Esta serie de reportajes periodísticos situó rápidamente a Julio Iglesias bajo una intensa atención mediática internacional, lo que motivó una reacción de preocupación por parte del propio artista, quien decidió dejar la gestión de la situación en manos de sus abogados, reveló elDiario.es.

Mientras el cantante permanece en silencio y no ha hecho pronunciamientos públicos sobre el caso, la repercusión internacional de las denuncias ha generado una creciente expectación tanto entre los medios de comunicación como en sectores del público. El medio elDiario.es indicó que la gestión legal del asunto por parte del entorno de Iglesias se centra en el posible impacto que estas acusaciones tendrían en su reputación y en su carrera artística, especialmente debido a la proyección global del cantante.

El testimonio de Isabel Preysler, madre de Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias, fue difundido por 'El tiempo justo', que recogió las palabras de la empresaria acerca de sentirse impactada por las acusaciones. Preysler mencionó expresamente que el comportamiento atribuido a Julio Iglesias en los relatos de las exempleadas "no corresponde con el Julio que ella conoce", según recogió ese medio. Añadió que quienes le conocen, incluyendo ella misma, reconocen en Iglesias a una persona respetuosa con empleados y familiares. Según el mismo medio, la reacción de Preysler se traduce en una decisión de no comentar públicamente este asunto, dada la gravedad y delicadeza del tema.

ElDiario.es y Univisión explicaron que tanto la duración de la investigación como el número de testimonios obtenidos aportan una base sólida a la publicación del caso. Los periodistas subrayaron que las fuentes consultadas incluyen no sólo a las dos trabajadoras que han formulado las acusaciones, sino también a trece extrabajadores que respaldaron numerosas afirmaciones sobre el clima laboral y los métodos de gestión en las residencias del cantante. En sus informaciones, ambos medios insistieron en que la recopilación de materiales y el contraste de versiones buscaron asegurar el rigor y la precisión de los hechos relatados.

Las repercusiones sobre la imagen pública del intérprete no se hicieron esperar y medios internacionales retomaron el caso aportando contexto sobre la trayectoria y fama internacional de Julio Iglesias, así como sobre la relación del artista con sus diferentes lugares de residencia y el personal a su cargo, siempre citando datos verificables del reportaje original. Tanto Univisión como elDiario.es detallaron que, hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado públicamente y su entorno se mantiene en completo hermetismo respecto a los siguientes pasos legales o declaraciones adicionales.

El reportaje de investigación también buscó reflejar cómo vivían las afectadas durante su empleo en las mencionadas residencias de Bahamas y República Dominicana. Las exempleadas declararon haber soportado condiciones que calificaron como denigrantes y desproporcionadas para su labor profesional. ElDiario.es puntualizó que las declaraciones de las dos mujeres, respaldadas por otros antiguos empleados, hablan de jornadas extenuantes, privacidad limitada y un ambiente, según sus palabras, de constante temor.

El texto compartido por elDiario.es y Univisión recoge fragmentos de los relatos de las denunciantes, quienes señalan que el trato recibido iba más allá del ámbito laboral e implicaba situaciones personales consideradas inaceptables dentro de cualquier contexto profesional. Los medios añadieron que el volumen de pruebas reunidas y la variedad de testimonios han sido determinantes para la publicación, tras un prolongado proceso de verificación.

En relación a la reacción familiar y la postura de Isabel Preysler, 'El tiempo justo' informó que la empresaria considera imposible el panorama descrito por las exempleadas, enfatizando que jamás ha presenciado comportamientos semejantes por parte de Iglesias. No obstante, Preysler habría optado, según ese medio, por abstenerse de realizar manifestaciones públicas para no interferir en la evolución legal y mediática del asunto.

Por el momento, la atención está puesta tanto en los movimientos legales que prepara el equipo de abogados de Julio Iglesias como en las futuras decisiones que tomen las autoridades pertinentes y las partes involucradas, reportó elDiario.es. Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre las condiciones laborales dentro de la industria del espectáculo y la protección de los derechos de los trabajadores domésticos en residencias y mansiones de personalidades públicas, una cuestión que diferentes medios vienen cubriendo en sus páginas con múltiples ángulos testimoniales y legales.