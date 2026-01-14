Imanol Arias pasa de nuevo por el altar de la mano de Nélida Inés Grajales

“Vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda”, declaró Imanol Arias acerca de su reciente matrimonio con la abogada argentina Nélida Inés Grajales. El intérprete español confirmó en conversación exclusiva con el medio ‘El correo’ que la pareja contrajo matrimonio hace pocos días, mostrando una disposición abierta a compartir el momento personal por el que atraviesa, pese a su habitual reserva sobre cuestiones privadas.

La noticia fue publicada en primicia por ‘El correo’, que añadió detalles sobre el contexto en el que Arias, conocido por su prolongada trayectoria en el cine y la televisión española, decidió formalizar su relación con Grajales. De acuerdo con esa fuente, se trata de la cuarta vez que el actor pasa por el altar. Hasta el momento, Arias ha sido discreto respecto a los pormenores de su vida sentimental, limitándose a confirmar el enlace, sin entrar en declaraciones adicionales sobre la celebración o el entorno familiar.

Durante el pasado mes de octubre, según publicó ‘El correo’, se hizo público que Arias había iniciado una nueva relación sentimental. El rumor sobre el vínculo con Grajales fue creciendo, aunque el actor evitó hacer comentarios directos sobre el estado de la relación hasta la reciente confirmación del enlace matrimonial. Según el propio Arias comunicó al medio, la pareja tomará este momento para cuidarse mutuamente y convivir, sin agregar detalles sobre posibles festejos o planes a futuro.

En paralelo a esta noticia, el actor y su expareja, Pastora Vega, recibieron el anuncio de que serán abuelos por primera vez. Su hijo Jon espera un bebé junto a la actriz Alba Ribas, un hecho que fue conocido recientemente y que suma otro capítulo a la actualidad personal de Arias, según publicó ‘El correo’. El medio destacó el momento vital por el que transita el intérprete, marcado por acontecimientos relevantes tanto en el plano familiar como en el sentimental.

‘El correo’ detalló también que la vida de Arias ha estado históricamente caracterizada por la discreción respecto a su vida privada, lo que contrasta con la actual apertura para comunicar oficialmente su nuevo matrimonio. Sobre su vínculo con Grajales, el actor prefirió no compartir información respecto al inicio de la relación ni los motivos que lo llevaron a dar este paso, optando por centrar el mensaje exclusivamente en el compromiso y la convivencia futura.

En cuanto a su recorrido matrimonial, según consignó ‘El correo’, Arias suma ya cuatro enlaces formales. Su matrimonio más conocido, con la actriz Pastora Vega, estuvo marcado por una relación estable de varios años, que posteriormente terminó en separación. Tras nuevos episodios en su vida sentimental, Arias eligió mantener un bajo perfil hasta que la relación con Grajales se hizo pública.

El reciente anuncio sobre la paternidad de su hijo Jon se suma a la relevancia que los aspectos personales han cobrado para el actor en las últimas semanas. La llegada de un nieto y el cuarto matrimonio configuran un periodo de cambios significativos en la vida de Arias, enfocado actualmente en el entorno familiar cercano, según relató ‘El correo’.

El medio subraya que, con este paso, Arias consolida una nueva etapa, situando el compromiso sentimental y el bienestar mutuo en el centro de su día a día. Pese a la notoriedad que sus vínculos suelen alcanzar, el actor se ha limitado a compartir el dato preciso de su boda con la abogada argentina, evitando el despliegue mediático asociado a personalidades de su perfil.

Ni el lugar ni la fecha exacta del enlace se han hecho públicos, más allá de la referencia temporal proporcionada por Arias, quien sólo precisó que la unión tuvo lugar hace pocos días, según informó ‘El correo’. La identidad de Nélida Inés Grajales, abogada argentina, permanece igualmente reservada sin detalles adicionales sobre su carrera ni su entorno familiar.

El interés en torno a la figura del actor ha aumentado con esta secuencia de acontecimientos personales, que incluyen tanto la consolidación de una nueva relación con Grajales como la próxima llegada de un nieto. Ambas noticias, difundidas por ‘El correo’, han situado a Arias nuevamente en el centro de la atención mediática, reforzando la proyección que su vida personal ha alcanzado durante las últimas semanas.