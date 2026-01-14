'El Show de Bluey' cierra su gira por España en el Palacio de Congresos los días 17 y 18 de enero

Fotografías junto a los personajes y mercancía exclusiva forman parte de la experiencia VIP que acompaña el cierre de “El Show de Bluey” en Zaragoza, evento que marca el final del recorrido por España de la reconocida puesta en escena basada en la serie animada homónima. Según informó el medio, la exitosa gira, que ha reunido a familias en nueve ciudades españolas desde noviembre de 2025, culminará con tres funciones especiales los días 17 y 18 de enero en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa.

De acuerdo con la información facilitada por el medio, “El Show de Bluey” ha logrado captar la atención del público infantil y familiar a lo largo de Barcelona, Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Gijón, Pamplona, Madrid, Sevilla y Málaga antes de arribar a Zaragoza para las últimas funciones en el país. La producción destaca por tratarse de una adaptación oficial de la serie televisiva creada por Joe Brumm, quien también firma la historia original representada sobre las tablas. Esta adaptación cuenta con marionetas de gran formato, escenografía minuciosamente diseñada para replicar el ambiente de la serie y una estructura narrativa construida para ofrecer humor, música y emoción en cada función.

El espectáculo, nominado a los Premios Olivier y elogiado internacionalmente, integra la participación de la familia Heeler —Bluey, Bingo, Chilli y Bandit— como centro del relato, trasladando fielmente el universo animado a los escenarios teatrales. El medio detalló que la manufactura de la puesta en escena corre a cargo de BBC Studios y Andrew Kay, en colaboración con Windmill Theatre Co., siendo Proactiv Entertainment responsable de la producción nacional. Esta última empresa es reconocida por la organización de eventos familiares a gran escala en España.

Según publicó el medio, quienes adquieran entradas para la exclusiva VIP Experience, dispondrán de acceso a actividades y recuerdos adicionales, entre los que se incluyen sesiones fotográficas junto a Bluey, la oferta de merchandising oficial de la marca y la posibilidad de vivir momentos personalizados tras la representación teatral. Estas actividades se han concebido para que los asistentes disfruten de una despedida singular y memorable, enriqueciendo el evento más allá de la función en sí misma.

Anteriormente, el espectáculo había recorrido escenarios en países como Estados Unidos, Australia y diversas regiones de Europa, consolidando su popularidad y recibiendo comentarios positivos tanto de la crítica como del público en diferentes continentes, informó el medio. El formato teatral se apoya en elementos visuales y musicales para garantizar la inmersión de los asistentes en el imaginario de Bluey, aportando a la franquicia una vertiente en vivo que complementa la experiencia televisiva.

El paso del espectáculo por ciudades relevantes como Madrid y Barcelona permitió a “El Show de Bluey” ampliar su alcance e impactar a miles de espectadores dentro del territorio español. La selección del Palacio de Congresos de Zaragoza como sede del cierre responde a la proyección nacional de la gira y a la intención de ofrecer a más familias la oportunidad de despedirse de una de las producciones familiares más destacadas del circuito teatral contemporáneo, según consignó el medio.

Finalmente, la producción y distribución de “El Show de Bluey” se inserta en la tendencia internacional de adaptar éxitos infantiles a formatos presenciales, manteniendo la fidelidad al material original tanto en la narrativa como en la ambientación. Tal como publicó el medio, la participación de entidades internacionales y la colaboración con empresas líderes en entretenimiento familiar han permitido a la gira culminar en España con una propuesta que combina espectáculo, interacción y recuerdos tangibles para todos los públicos.